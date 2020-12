Sismo de 4.7 grados sorprende durante la madrugada a Acapulco

Un sismo de 4.7 grados de magnitud sorprendió durante la madrugada a Acapulco (Guerrero), sin que hasta ahora se registren daños severos. Sin embargo, sí se percibió en varias zonas de la entidad, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el Sismólogo, se trató de un temblor con una profundidad a cinco kilómetros de la zona señalada, latitud 16-70 y longitud -99.69.

Por su parte, Protección Civil de Guerrero informó que el temblor registrado a las 4:15 horas, no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

#SPCGRO INFORMA: Sismo detectado el 26-dic-20 a las 04:16:04 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Además, en la ciudad de Chilapa de Álvarez hubo registro de un temblor de 4.4 de magnitud a las 4:16 horas y una profundidad de 26 kilómetros al noreste, reportó el SSN.

Por su parte, en el estado de Oaxaca se detectó un movimiento telúrico el pasado 25 de diciembre, también durante la madrugada. Según el organismo, se registró al suroeste de Puerto Escondido, con una profundidad de 6 kilómetros. Latitud de 15.72 y longitud de -97.25.

Los internautas no tardaron en mostrar su sorpresa por el temblor, el cual aseguran que -si bien no recibió alarma sísmica- sí los asustó o "se sintió feo".

Antes de que se termine el año les voy a dar un temblor a las 4 am, why not?



-2020, #Acapulco 😣