Empresa del vídeo en el Cañón del Sumidero se disculpa y hace petición

Piden limpieza

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- La empresa "Solo Bellezas" que filmó un video para adultos a bordo de una lancha en el Cañón del Sumidero, se disculpó con el pueblo y autoridades de Chiapas, por la grabación para adultos que llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, pero espera que ahora el parque nacional lo limpien "un poquito" de la basura que tiene.

Defienden al lanchero

Alex Marín gerente de la empresa "Solo Bellezas" pidió no criminalizar al lanchero de la cooperativa Ángel Albino Corzo, que los transportó en el afluente, pues dice que "le han llegado rumores" de que la unidad ha sido "incautada" por las autoridades.

"Es injusto lo que se les está haciendo a todos los lancheros, porque no es correcto. Yo les recomiendo que busquen un buen abogado y los proteja, parque hasta la lancha confiscaron aparentemente, es lo que me llegó, es un rumor, no me consta, pero se me hace algo exagerado", dio a conocer.

"Nos dio ganas"

Mencionó en entrevista que cuando decidieron ir al parque nacional, no tenían previsto realizar la grabación, sino simplemente registrar la naturaleza, pero en el trayecto "nos dio ganas" y fue entonces que empezaron a filmar las escenas para adultos y hasta el lanchero sacó su teléfono para documentar lo que ocurría.

"Yo les dije a las muchachas: Hagamos una filmación y ellas dijeron que sí está bien, porque no había nadie", pero finalmente este suceso sirvió para llamar la atención y que 'limpien el Cañón un poquito', porque en el lugar hay muchos animales, como cocodrilos".

Hasta ahora, por la filmación que realizaron en el Cañón, la empresa "Solo Bellezas" no ha obtenido un solo peso.

Querían imitar a Luisito Comunica

Marín agregó que "siempre pensamos que no se podía hacer la grabación, pero nos dieron ganas y como todo mexicano, también el Cañón es nuestro y podemos manifestar nuestra libertad para expresarnos", consideró.

Durante la filmación dice, pasaron otras lanchas a un lado de donde ellos se encontraban, pero no se detuvieron a ver lo que pasaba ahí. "No se planeó hacer una grabación (para adultos), sino (documentar) cómo estaba el Cañón, así como lo hizo Luisito Comunica, pero no creíamos que fuera tan grande la noticia, porque se ha dado a conocer a nivel internacional, en Nueva York, Miami y en Europa también", informó.

Otras locaciones

Alex Marín recordó que en seis años que lleva la empresa, solo ha sido sancionado en Ciudad Juárez, donde tuvo que pagar una multa para no permanecer tres días en prisión, pero ha grabado en Cancún, Holbox, Los Cabos, Guadalajara y "muchos lados importantes sin ningún problema".

Dio a conocer que la empresa "Solo Bellezas" ha contratado a un equipo de cinco abogados, dos de ellos en Chiapas, para que puedan enfrentar el requerimiento que las autoridades hagan, pero estimó que la sanción no puede acceder más allá de seis mil pesos.

Preparan disculpa pública

Aunado a esto, también se prepara un documento para ofrecer la disculpa pública a las autoridades municipales, estatales y federales de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, todo por "no pedir el permiso adecuado que yo desconocía, pero como mexicano creía que el Cañón es nuestro; es de todos los mexicanos".

Marín estimó que después de la grabación es casi seguro que el turismo empiece a llegar al parque nacional, "porque yo hablé con los lancheros y me dijeron que el turismo estaba a diez por ciento de sus capacidad", todo por la pandemia generada por el Covid.

Después de todo, el estado de Chiapas pudiera tener un repunte en la industria turística, porque "al final quien sale beneficiado con esta grabación es el estado de Chiapas, para (que le permita) atraer más turismo", agregó. Pero insistió que ahora lo que esperan es que después de la filmación que realizaron en el Cañón, las autoridades encargadas del parque nacional continúen con las labores de limpieza para recolectar madera y basura de plástico que está sobre el afluente, porque "eso es lo más importante".