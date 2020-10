Solo se puede investigar penalmente a Calderón y a Peña: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a que los mismos no han prescrito.

Indicó que en el caso de Vicente Fox y sus antecesores no podrán enjuiciarlos por la prescripción establecida en las leyes mexicanas.

"Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito. No así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos", explicó.