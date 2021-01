''Somos 100% Covid y aún sin vacuna'', reclama personal del IMSS

TLALNEPANTLA.- "Somos 100% Covid y aún sin vacuna", "¡Personal del área Covid exigimos vacunación ya!", son lemas de protesta que externaron médicos y enfermeras del Hospital General Regional (HGR) 72 del IMSS ubicado en avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla.

"Estamos saturados, tenemos 244 camas ocupadas con pacientes Covid", externó personal médico quienes señalaron que llevan más de 10 meses con pacientes positivos a este virus "y no nos han vacunado".

En este hospital del IMSS sufrieron un brote de Covid al inicio de la pandemia. El director del IMSS, Zoé Robledo, primero lo negó y después terminó aceptándolo. Ahora denuncian la vacunación: no les ha tocado... salvo al director del hospital. pic.twitter.com/dJrZCTXHPu — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 12, 2021

"Solo ha vacunado a médicos y enfermeras que llegaron en apoyo de otras entidades, como parte del plan Chapultepec, quienes solo vinieron por un mes, pero no a nosotros", señalaron con preocupación. Personal médico desde el interior de este hospital del IMSS se reunió para difundir imágenes con su exigencia.

Al respecto, autoridades del IMSS informaron que este miércoles 13 de enero iniciará la vacunación contra el Covid-19 en 10 hospitales de esa región del Estado de México. Especialmente en los hospitales 100% Covid-19 como el HGR número 72 de Tlalnepantla y el Hospital general de Zona (HGZ) número 76 de Ecatepec. Se vacunará a la totalidad del personal de todas las categorías.

En unidades híbridas, con atención Covid y no Covid, como lo es el HGZ No 71 de Chalco; el número 53 de Los Reyes; el HGZ 197 de Texcoco; HGR 196 de Ecatepec; HGZ no 68 también de Ecatepec; el HGR no. 200 de Tecámac; HGZ 98 de Coacalco y el HGZ no. 57 en Cuautitlán será vacunado el personal de primera línea.