Congolés relata su experiencia de huir de la guerra

TAPACHULA (Notimex).— Su nombre es Pablo y su país natal es el Congo. Solo recuerda la guerra que destruyó la empresa donde trabajaba hasta dejarlo sin nada más que su familia y la ilusión de poder rehacer su vida en otro lugar, de poder volver a trabajar y vivir en paz.

Hasta hace unos años, el era gerente comercial de la compañía, lo mismo viajaba a Hong Kong, a India, pero la dictadura, los golpes de Estado, el deterioro de la guerra lo obligó a salir del continente africano.

“No es fácil salir, es caro, he gastado cinco mil o seis mil dólares juntado poco a poco”, declaró en entrevista.

Tras su voz está el cansancio de kilómetros recorridos sufriendo hambre, horas de carretera, de caminatas bajo el sol y la lluvia, de dormir en cualquier lugar, buscando sombras, techos, siguiendo el camino de aquella palabra que el poeta Ángel González describía como una “araña negra del atardecer”: esperanza.

Sus ojos parecen desconocer las cosas, habla de corrido impulsado por la rabia. “Mi país no es pobre, hay riquezas en el suelo, diamantes, pero se lo han llevado otros, los Estados Unidos siempre han estado metidos ahí, apoyando dictaduras, ahora les aventó el problema a los mexicanos”, afirmó el congolés.

Pablo llegó por avión a Argentina, de ahí tomó autobuses, cruzando las fronteras de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, después un barco a Panamá y de nuevo el camino por carretera atravesando todo Centroamérica hasta México.

“Todo iba bien, hasta que llegamos, aquí nos tienen detenidos, llevamos tres meses y nada, estamos cansados, tristes, no hay agua para bañarse, para beber, vivimos de lo que podemos, del dinero que nos mandan familiares, pero ellos también están cansados, queremos movernos, buscar oportunidades de trabajar, somos gente buena”, aseguró.

Vida en el campamento

La vida en el campamento afuera de la Estación de migración Siglo XXI es agreste, entre tiendas de campaña improvisadas los migrantes africanos tratan de pasar los días lo mejor que pueden, cualquier cosa puede servir para distraerse un rato y sonreír.

Un par de hombres improvisan ritmos de tambor con garrafones de agua, mientras niños bailan frente a ellos, brincan, dan saltos y alzan las manos sobre un viejo bote de pintura, otros dan piruetas frente a elementos de la Guardia Nacional, quienes no hacen más que sonreír, también juegan con botellas de agua y palos en el piso.

“Nadie debería de vivir en estas condiciones”, afirmó Pablo; “estamos en condiciones denigrantes, ya no queremos más mentiras de migración, queremos que nos resuelvan, no queremos inundar Chiapas, no tenemos plata, no somos malos”, abundó.

Algo en su voz se quiebra, hace una pausa y voltea a su alrededor, siente impotencia.

“Llevamos tres meses padeciendo lluvia, viviendo en la calle, a rayo de sol, tres meses donde Migración nos ha mentido. ¿Crees que esto es vida, que los niños deben estar así? No queremos ya ningún trámite individual, queremos hacer el proceso colectivo”, aseguró.

Con tristeza, el migrante africano recordó a compañeros que han muerto en el camino, gente golpeada, pero Pablo solo quiere poder transitar por México sin problemas, dice estar cansado, no solo por la distancia, sino también por la espera que poco a poco mata sus esperanzas.

Amparos Oficio de salida

El Centro de Dignificación Humana obtuvo un amparo para 812 migrantes africanos.

Regularización

Luis Rey García, coordinador de dicha organización, detalló que un juez ordenó que el gobierno regularice a los migrantes y que puedan salir por cualquier frontera. Destacó que este amparo sería un precedente para los extranjeros.

Suspensión

Esta medida suspende un texto emitido en julio, que establece que los migrantes tienen que dejar México por la frontera sur.

Aclaran regulación

El Instituto Nacional de Migración rechazó que jueces de Distrito hayan ordenado regularizar a los migrantes africanos que están varados en Tapachula.

Evitarán la deportación

Señaló que el amparo fue una suspensión para evitar su deportación y que solo incluyen a 200 extranjeros.