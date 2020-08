Son aportaciones, afirma AMLO sobre dinero que recibió su hermano

AGUASCALIENTES.- Ante los vídeos en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir dinero de David León, el titular del Ejecutivo federal acusó que se trató de una reacción a los casos de Emilio Lozoya y de Generó Luna; además aseguró que estos montos se tratan de aportaciones para fortalecer su movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba; pero indicó que "no tiene nada que ver con la elección de 2018".

En conferencia de prensa desde el Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos vídeos no tienen comparación con el caso Emilio Lozoya, puesto que en este fueron "extorsiones" y "mordidas".

"No somos iguales", dijo.

"Antes de que me lo pregunten, voy también a informar sobre un vídeo que se dio a conocer ayer donde aparece mi hermano Pio recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes se están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país.

"Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como el caso de Lozoya, que ha implicado a expresidentes, legisladores, funcionarios públicos. Y como también se está ventilando el caso de García Luna en Estados Unidos acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, pues nuestros adversarios buscan equiparar las cosas diciendo todos son lo mismo; esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación".

"Pero no es así, no somos iguales, en este caso del vídeo de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos; no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparado, sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de pesos más de una planta chatarra".

"No sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando. En aquel caso, en aquellos casos que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción.

En el otro caso, señaló, que el de su hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente.

"Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo".