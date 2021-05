Subastarán 26 piezas prehispánicas mexicanas en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 20 piezas prehispánicas originarias las culturas maya, olmeca, así como de los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, serán puestas a la venta la próxima semana en Nueva York, durante una subasta organizada por Sotheby's.

La subasta llamada "Art of Africa, Oceania, and the Americas" está conformada por 121 lotes. De los cuales 26 son de origen mesoamericano y están ubicados a partir del lote 96 y hasta el final, con el número121.

Hacha maya

De los 26 lotes correspondientes a piezas originarias de Mesoamérica, la de mayor valor es un hacha maya catalogada como lote 97; y su precio de salida es de 38 mil dólares; sin embargo, esperan venderla entre 50 mil y 70 mil dólares, es decir entre 997 mil y un millón 300 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual. En la descripción se señala que se trata de un hacha maya del Clásico Tardío, circa 550-950 d.C., que tiene la forma de una persona elaborada en piedra. Mide 28.6 centímetros de alto y es propiedad de la galería Albright-Knox.

Figura de piedra olmeca

La segunda pieza mesoamericana de mayor precio es la que la casa de subastas identifica como lote 104. Se trata de figura de piedra olmeca elaborada durante el periodo Preclásico, circa 900-300 a.C. El lote 104 tiene un precio inicial de 32 mil dólares (638 mil pesos mexicanos) y se espera que la vendan entre 40 mil y 50 mil dólares (797 mil y 997 mil pesos mexicanos). La pieza olmeca, de acuerdo con Sotheby's, pertenece a una colección privada estadounidense. Mide 11.4 centímetros.

Vasija maya

El lote 99 es la tercera pieza mesoamericana de mayor valor, pues tiene un precio de salida de 30 mil dólares (598 mil pesos) y se pretende vender entre 40 mil y 60 mil dólares (797 mil y un millón 196 mil pesos).

Se trata de una vasija maya con forma de un ave, uno de los objetos "más elegantes y mejor concebidas de un animal en su comportamiento natural"; mide 26 centímetros; la habrían elaborado en el periodo Clásico temprano, circa 250-450 d.C., que es propiedad de una colección privada europea "adquirida antes de 1985".

Pieza de la región de Nayarit

La cuarta pieza de mayor valor es la del lote 116, una figura femenina que está arrodillada. Tiene un precio de salida de 28 mil dólares (558 mil pesos), aunque se prevé venderla entre 40 mil y 50 mil dólares (797 mil y 997 mil pesos). Aparentemente, la elaboraron en la región de Nayarit, aproximadamente entre el 100 a.C. y 250 d.C., que pertenece a una colección privada de Nueva York, adquirida en 1991 y que tiene una altura de 26 centímetros.

Lote 105

Otra de las piezas mesoamericanas con más alto precio es la del lote 105, pues tiene un precio de salida de 25 mil dólares (498 mil pesos), aunque Sotheby's estima la venderán entre los 35 mil y 45 mil dólares (697 mil y 897 mil pesos).

El lote 105 es una figura de 8.3 centímetros con forma de un hombre que se transforma en un ser con rasgos de aves y felinos.

"Él está firmemente preparado en la postura ritual, con un cuerpo compacto y robusto, vientre redondeado y brazos cortos levantados con la mano restante apretada en un puño", señaló la casa de subastas.

No es la primera vez que se subastan piezas mesoamericanas en el extranjero. Sin embargo, por este hecho aún no ha hecho un pronunciamiento público ni la Secretaría de Cultura ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).