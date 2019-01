Subastarán vehículos federales

AMLO dice que el dinero irá para la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— En febrero y abril próximos, el gobierno federal realizará subastas de vehículos, 76 aviones y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que serán destinados a la Guardia Nacional, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en el aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, se llevará al cabo un tianguis para poner en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, siete tractocamiones, 23 pick Up, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco remolques, un Audi Blindado y un BMV blindado, éste último “de línea fifí”.

En conferencia, indicó que los días 26 y 27 de abril se pondrá en venta también en Santa Lucía, 76 aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

Además, le pedirán a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación que estén al pendiente para que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas.

Comentó que la fórmula para financiar el desarrollo del país, consiste en desterrar la corrupción y aplicar una política de Estado de austeridad republicana, por ello no habrá incrementos de impuestos.

Además, dijo, se trabaja en un plan para que quienes tengan créditos del Infonavit puedan terminar de pagarlos y obtener sus escrituras, al tiempo que comentó que el anterior director del organismo, (David Penchyna Grub), tenía un salario de 700 mil pesos mensuales.

También dijo que continuará llamando a los legisladores para que aprueben las reformas y se pueda crear la Guardia Nacional porque “hace falta”. De esta manera se tendrán 266 coordinaciones territoriales de seguridad que se reunirán todos los días para evaluar lo que sucede y tomar medidas para enfrentar la inseguridad.

En otro tema, López Obrador comentó que se trabaja en la inversión de Pemex para extraer petróleo y recuperar los volúmenes de producción que se tenían, ya que hace cuatro años, se producían dos millones 400 mil barriles y ahora solo es solo millón 700 mil.

Este sentido, dijo, la propuesta, es recuperar la producción de barriles, por ello, a finales de este año, se planea producir un millón 800 mil barriles para detener la caída y empezar al crecimiento en 2020 y 2021, y terminar en 2024 con dos millones 400 mil barriles, por lo que se invierte para fortalecer a Pemex y con el combate del robo de gasolina se tendrán ahorro de entre 40 y 50 mil millones de pesos.

“Nunca se había visto que Pemex tuviese que comprar petróleo crudo, petróleo ligero. Ha caído tanto la producción que no se tiene petróleo ligero para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo y refinar la materia prima y hacer las gasolinas en el país”, indicó.

Abundó que este mes se cerrarán los contratos de exploración de perforación de pozos, y de 50 que se trabajaban, ahora se trabajarán 150 en este año, por lo que se inicia la perforación para que se produzca.

“Es que los que apoyaron la reforma energética están calladitos. Estoy esperando todavía que ofrezcan disculpas. No nos han ofrecido una disculpa pública. No dicen nada y cometieron un grave error en confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera, de los 107 contratos que entregaron no se ha producido un solo barril de petróleo. No ha habido inversión”.

Abundó que la Secretaría de Marina, detuvo dos embarcaciones y revisan el caso porque cargaron diésel en Coatzacoalcos e iban a descargar en Dos Bocas Paraíso, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y ya se presentó la denuncia y señaló que para la construcción de a Refinería de Dos Bocas, ya se tienen 50 mil millones de pesos.

En otro tema, al ser cuestionado a los salarios de exservidores públicos, abundó que una cosa era el salario y otra los bonos, compensaciones y en suma daban entre 600 y 700 mil pesos, por lo que su administración tiene el compromiso de transparentar la nómina “nos va a llevar tiempo, pero la idea es que los ciudadanos puedan saber cuánto ganamos los servidores públicos en total”.

Advirtió que el que no presente su declaración patrimonial en su administración, no podrá trabajar en el gobierno, y tienen a más tardar como plazo este 30 de enero para presentarla, así como reiteró que el Fiscal Anticorrupción tendrá autonomía y va actuar con libertad y se castigará a los corruptos.

“Lo mismo la fiscalía electoral. El que compre votos, el que entregue despensas, frijol con gorgojo, para obtener votos; el que utilice presupuesto para favorecer a partidos., para favorecer a candidatos, se va a ir a la cárcel. Porque se están haciendo reformas para considerar el fraude electoral como delito grave; la corrupción, delito grave”, sentenció.

El presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió improcedente la solicitud de la empresa Cervecera Corona, quien solicitó la devolución de varios millones de pesos, por concepto del Impuesto al Valor Agregado.

“Si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen, estamos hablando de miles de millones de pesos”.

Puntualizó que con esa decisión se ahorró dinero con una actitud responsable de la SCJN, toda vez que no todos los ministros votaron a favor y aquellos que lo hicieron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación.