Sube el desempleo

La pandemia deja sin trabajo en el país a 15 millones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El número de personas adultas que se encuentra sin empleo sumaron 15.7 millones al cierre de abril, 2.1 millones de desempleados más de los 13.6 millones de la población no económicamente activa pero que está disponible para trabajar, reveló la Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral, llevada al cabo por el Inegi.

De los 13.6 millones de la población no económicamente activa disponible para trabajar, 87.1% (11.9 millones) fueron personas ausentes de un trabajo o que deseaban trabajar, pero no buscaron trabajo por el Covid-19, mientras que 12.9% (1.7 millones) estuvieron ausentes o deseaban trabajar pero no buscaron trabajo por otras razones (falta de materia prima, clientes, etc.).

Por su parte, 11.9 millones de la población disponible para trabajar, 65.7% (7.8 millones) estuvo ausentes de un trabajo por la emergencia sanitaria y 34.3% (4.1 millones) deseba hacerlo, pero no buscó por la pandemia.

En abril, la encuesta reveló una población ocupada de 32.9 millones de personas, que representa una tasa de ocupación del 48.2% de la población de 18 años y más usuaria de teléfono. De los 32.9 millones de personas ocupadas, 7.2 millones son ausentes temporales con vínculo laboral o que fueron suspendidas durante la contingencia sanitaria, cifra que representa el 21.8% del total de ocupados.

Derivado de las medidas de distanciamiento social para contener la pandemia del Covid-19, 23.5% de los ocupados en abril tuvo que trabajar desde su casa, 42.3% disminuyó su jornada de trabajo durante la contingencia sanitaria; mientras que 46.1% redujo los ingresos derivados de su trabajo, 5% recibió algún apoyo gubernamental y 89. 8% no recibió ningún tipo de apoyo.

Del total de ocupados, 75% declaró contar con las condiciones de seguridad e higiene en su trabajo para enfrentar la contingencia sanitaria y un 25% no cuenta con dichas condiciones.

Los trabajadores independientes suman un total de 8.4 millones y representan 25.5% de la población ocupada. En abril, 41.2% enfrentaba problemas en su negocio por el Covid-19, 32.7% reportó falta de clientes y 6.1% otros problemas como deudas, aumentó de precios en las materias primas o mercancías, entre otros y 19.9% no tenía problemas.

Construcción A la baja

Inegi reportó que empresas constructoras sumaron 15 meses a la baja en mayo.

Valor de producción

El valor de producción generado por las empresas constructoras mostró una caída de 5.2% en términos reales en el quinto mes de este año respecto al mes precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad, tendencia a la baja que viene registrando desde febrero de 2019, de acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi.

Personal ocupado

En mayo del año en curso el personal ocupado total en la industria de la construcción disminuyó 4.7% con relación al mes inmediato anterior