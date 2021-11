Sube en tienditas de México la solicitud de fiado

La Anpec calcula cierre de 300 mil negocios en 2020

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Como resultado de la crisis sanitaria y económica se incrementó el número de personas que piden fiado a los pequeños comerciantes, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Mientras en 2019 el 40% de los comerciantes dijeron que llegaban sus clientes a sus tienditas a pedir fiado, en 2021 el 80% de los dueños de tiendas afirmaron que los clientes les pidieron tiempo para pagar después.

“Las tortillas se compran por medios kilos, ya no por kilo, los huevos se compran por pieza cada vez más, no por kilos, ni por cartón, las leches todavía por litro, el pan por barra grande, los embutidos y quesos, que estamos hablando de jamón y queso panela se compra por medio kilo, ya no por kilo, el aceite por medio litro; frijol y azúcar a granel”, expuso Cuauhtémoc Rivera.

El tomate, la cebolla, el aguacate, la papa se compran por piezas y la carne aún por kilo, pero "la proteína se consume cada vez menos por su costo y se apuesta por alimentos de energía rápida", agregó el directivo.

Cierran negocios

Por otra parte, el titular de la Anpec comentó que en 2020 calcularon que cerraron 300 mil negocios por la pandemia y 600 mil empleos, que se quedaron en jaque por el confinamiento, sin embargo, se ha ido recuperando.

Añadió que 9 de cada 10 negocios no han subido sus ganancias comparado con el año pasado, 8 de cada 10 dicen que no pueden elevar más los precios, 4 de cada 10 tuvo un cierre temporal de al menos un mes desde que empezó la pandemia por prohibiciones y restricciones comerciales de la autoridad.

Cuauhtémoc Rivera expuso que 8 de cada 10 dijo que el ticket promedio de las ventas fue de 100 pesos y 6 de cada 10 observan que su cliente pide solamente para lo que le alcanza, no consideran marca, peso ni temas de salud.