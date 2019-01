Suman 10 políticos y un activista asesinados en 40 días del sexenio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- En los primeros 40 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, al menos 10 políticos y un activista fueron asesinados en el país.

De acuerdo con el Indicador de Violencia Política 2018, de la consultora Etellekt, y un conteo realizado por EL UNIVERSAL, esta cifra equivaldría a un crimen cada cuatro días.

Por estos hechos, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y lo que va del mes de enero, perdieron la vida dos alcaldes en funciones, dos militantes de partidos, un síndico en funciones, un ex regidor y un regidor electo.

Asimismo, fueron asesinados un ex alcalde, un dirigente partidista y un ex líder de partido.

El pasado 3 de enero, el activista chiapaneco Sinar Corzo Esquinca fue asesinado en el municipio de Arriaga, una persona que iba en una motocicleta le disparó.

En esta lista destaca que de los 10 políticos asesinados, siete pertenecían a Morena. Del resto, uno era panista y dos pertenecían al PRI.

En total, de los 11 crímenes, seis se cometieron en diciembre de 2018 y cinco en este año. Dos de estos asesinatos fueron perpetrados en contra de mujeres: Olga Gabriela Kobel Lara, alcaldesa de Juárez, Coahuila, y María Ascensión Cruz Torres, regidora electa de Mazatepec, Morelos.

Los datos revelan que Oaxaca es la entidad donde más homicidios contra políticos se cometieron, en total tres. Todos ocurrieron este año.

El primer día de 2019, en Tlaxiaco, el presidente municipal, Alejandro Aparicio Santiago, y el síndico, Perfecto Hernández Gutiérrez, fueron asesinados. Los morenistas fueron atacados tras rendir protesta al cargo.

Pero la violencia no paró, dos días después, el 3 de enero, a Cutberto Porcayo, militante de Morena, también le arrancaron la vida a balazos.

A Oaxaca le siguen Coahuila y Chiapas, con dos asesinatos cada uno; después Chihuahua, Morelos, Veracruz y Jalisco, con un homicidio cada uno.

De acuerdo con la información que se proporcionó por las diferentes fiscalías y dependencias de seguridad en los estados, en 10 de los 11 crímenes las víctimas murieron por impactos de bala.

Sólo en un caso, el de Joel Hernández, ex alcalde de San Miguel el Alto, Jalisco, se informó que había desaparecido y encontrado muerto en su vehículo. Su cuerpo presentaba signos de violencia.

Aumenta violencia

En su informe, Etellekt precisa que el año pasado los asesinatos de políticos crecieron 55%, al pasar de 102 víctimas, en 2017, a 159 durante todo 2018.

Se trató de 38 militantes, seis alcaldes, 20 ex alcaldes, 15 dirigentes partidistas, 20 candidatos, 12 precandidatos, seis ex candidatos, 16 activistas y otras 26 personas entre regidores, regidores electos, alcaldes electos, síndicos y ex funcionarios.

Ello revela que la violencia está focalizada en el ámbito municipal, ya que 82% de los políticos que perdieron la vida se desempeñaban en dicho orden de gobierno.

De los 159 homicidios, 23 se cometieron en contra de mujeres y 47 tuvieron lugar en la etapa de transición, donde al menos seis autoridades electas perdieron la vida.

Las entidades que sumaron más asesinatos fueron Guerrero, con 26; Oaxaca, con 24; Puebla y Michoacán, con 15 cada uno; Estado de México, con 12, y Veracruz, con 10.

El reporte también detalla que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado se reportaron 914 agresiones o conductas delictivas que atentaron contra la integridad física y sicológica de actores políticos.

De ellas, 345 fueron amenazas, 144 lesiones dolosas (sin arma de fuego), 74 atentados contra familiares, en los que al menos 67 personas fueron asesinadas, 70 tentativas de homicidio, 46 secuestros y privaciones ilegales de la libertad, 45 robos con y sin violencia y 31 lesiones dolosas con arma de fuego.