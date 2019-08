Suman 107 los mexicanos detenidos en las redadas en Misisipi: Ebrard

MÉXICO.- Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que son 107 los mexicanos detenidos ayer miércoles en Misisipi, a consecuencia de distintas redadas que llevó a cabo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

En mensaje a medios, Ebrad subrayó que personal de protección consular está ya al pendiente de los connacionales para verificar que se les realicen las entrevistas pertinentes y que todo se lleve a cabo con el estricto proceso.

Además, se desplegó la red de abogados de México en Estados Unidos, para detectar quiénes pudieran ser sujetos de un alivio migratorio. Dada la magnitud de lo ocurrido ayer en Misisipi en donde 680 personas fueron detenidas por ICE, el gobierno mexicano instruyó a los cónsules en Nueva Orleans, Houston y Little Rock, a estar pendientes de los asuntos, lo mismo que al personal de protección consular.

Un niño, de 13 años y de padres guatemaltecos, no pudo contener el llanto mientras se despedía de su madre, empleada en Koch. Algunos de los trabajadores intentaron huir a pie, pero los capturaron en el estacionamiento. Domingo Candelaria fue uno de los trabajadores que pudieron demostrar que estaban legalmente en el país, por lo que se les permitió salir de la planta una vez que los agentes inspeccionaron los maleteros de sus vehículos. “Fue una situación muy triste allá adentro”, dijo Candelaria.

HAPPENING NOW: In Forrest, Mississippi where one of the #ICE raids happened nearby Children of those who were arrested are left alone in the streets crying for help. Strangers and neighbors are taking them to a local gym to be put up for the night. FULL STORY TONIGHT ON @WJTV. pic.twitter.com/s2zuTTRYfM