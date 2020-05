Suman 2,961 muertes

México acumula 29,616 contagios antes del “pico”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal ).— México tuvo ayer jueves su jornada de mayor número de contagios y decesos de Covid-19 con 1,982 y 257, respectivamente, para un acumulado de 29,616 infectados y 2,961 fallecidos desde el inicio de la pandemia, dijeron las autoridades sanitarias del país.

“Es el día que más casos confirmados hemos tenido desde que se inició la pandemia”, comentó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en la presentación del reporte técnico en el Palacio Nacional.

Los casos reportados en esta jornada representan un incremento de 7.2% respecto de los 27,634 contagios notificados el día anterior.

Del total acumulado, Alomía confirmó que 7,802 corresponden a casos activos al haber presentado los síntomas en los últimos catorce días. Las cifras de decesos por Covid-19 pasaron de 2,704 del miércoles a los 2,961 de ayer, con un aumento de 257 fallecimientos en las últimas 24 horas, la mayor cifra.

Las autoridades tienen información de otros 245 fallecimientos que se encuentran en estudio para determinar si el Covid-19 fue la causa de la muerte.

Las estadísticas de la pandemia se complementan con 18,812 casos sospechosos, 68,783 casos negativos y un universo de 117,211 pacientes estudiados desde que se reportó el primer caso, el pasado 28 de febrero.

La disposición de camas generales para pacientes que deben ser ingresados a este día es de 13,688 camas en 681 unidades clínicas con una ocupación confirmada de 33%, precisó.

Respecto de camas de terapia intensiva disponibles para pacientes con un cuadro grave, la ocupación media alcanza 27%, con Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Quintana Roo y Campeche como las de mayor ocupación.

El martes, la Secretaría de Salud estableció este viernes, como el día en que ocurrirá el pico máximo de la pandemia de Covid-19.

A pregunta de una reportera el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell respondió a críticas de gobernadores y exsecretarios de Salud, en cuanto a que sus cifras no son creíbles.

“Hay estilos, preferencias y aquí trabajamos sobre ciencia, pero no quiere decir que la gente se prive de opinar. A mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no, si quieren opinar qué bien, hay un país libre, hay que recordarnos que existe libertad de expresión. Bienvenida la crítica y la pluralidad. Toda opinión es válida”, afirmó el funcionario ante los cuestionamientos.

La reportera volvió a preguntar si no le importan las críticas y él reiteró que son bienvenidas y las respeta.