Suman 42 aspirantes al gobierno de Puebla

“Youtuber” afirma no tener interés en ser mandatario

PUEBLA.— Ya suman 42 los aspirantes a la gubernatura interina en Puebla que se han registrado o han sido registrados ante el Congreso del Estado, entre los que se encuentra un reportero.

La actualización de la lista fue proporcionada por el personal del área de comunicación del Congreso del Estado a las 19:40 horas de ayer, donde además del reportero de la sección policiaca de Televisa Puebla, Ehécatl Mello Sánchez, se encuentran los ciudadanos Olivia Paz Carrera Cabrera y Noé Hernández Calihua.

Aunque ya hay un acuerdo en la bancada de la alianza “Juntos Haremos Historia” de que el gobernador interino no surja del Congreso, se mantienen vigentes los nombres de tres diputados: José Miguel Trujillo de Ita, Héctor Alonso Granados y Héctor Jiménez y Meneses.

Sin embargo, en la lista hay quienes han negado estar interesados en gobernar la entidad tras la muerte de Martha Erika Alonso; uno de eso casos es el “youtuber” Luis Arturo Villar, mejor conocido como “Luisito Comunica”, quien dijo no estar interesado en la política.

“Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen nada de contexto: NO QUIERO SER GOBERNADOR DE NINGÚN ESTADO. NO me di de alta en ningún registro. NO tengo idea de dónde salió la noticia. NO tengo ninguna relación con nada de política”, escribió el “influencer” en Twitter.

En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres (PT), reconoció que no todos los considerados son personas que han manifestado su interés, sino que han sido propuestos por algunos grupos.

“Hemos recibido diferentes oficios, desde ciudadanos que, a nombre propio, postulan (…) hasta algunas asociaciones civiles y asociaciones de abogados”, dijo.

Por su parte, la diputada local Rocío García Olmedo presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 57 de la Constitución Política del Estado con el fin de que con el voto de las dos terceras partes del pleno del Congreso, y no solo por mayoría simple, se pueda elegir al gobernador interino.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

Con base en los términos legales, los integrantes del Congreso del Estado tienen hasta el jueves 24 de enero para sesionar y definir quién ocupará el cargo de gobernador interino, cuya labor será sentar las bases para la organización de las elecciones extraordinarias.— El Financiero, El Heraldo y Notimex