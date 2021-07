“Sumidos en la crisis por AMLO”

PRI: Presentó en su III Informe un México imaginario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En el marco del informe por el tercer aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, líderes de partidos de oposición hicieron severas críticas a la gestión del mandatario.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que con Morena y el Presidente “México está sumido en una profunda crisis, porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, tenemos altos precios en la luz, el agua, la gasolina, la canasta básica y menos oportunidades”.

“Si al Presidente de la República se le pusiera una calificación estaría completamente reprobado, porque el país no ha avanzado en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo”, puntualizó.

El líder panista dijo que es como si el país hubiera retrocedido a la época de los setenta, pues además están comprometidas las libertades de pensamiento, económicas y políticas, y el Presidente de la República de manera autoritaria quita recursos a funciones elementales del Estado Mexicano y se las otorga a sus caprichos personales.

Marko Cortés señaló que, por tercer año consecutivo, el Presidente, en su informe, se dedicó a difundir mentiras y datos falsos, así como lo ha hecho diariamente en sus mañaneras. “Es un presidente que gobierna solo, que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su gabinete ni a los mandatarios estatales de todos los partidos políticos, no escucha a la oposición que fue electa por millones de mexicanos y no le interesan las causas más urgentes del país, como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos de cáncer”, dijo.

“En nombre de Acción Nacional y miles de ciudadanos cansados de las mentiras, le demandamos: ¡Basta de excusas y pretextos! Basta de solo estar culpando. Ya se fue medio sexenio, lleno de mentiras, destrucción y promesas sin cumplir. Es tiempo de corregir el rumbo...”.

A su vez, la dirigencia nacional del PRI dijo que “México tiene un gobierno que da más informes que resultados”, al cuestionar la falta de autocrítica y seriedad del informe que presentó el presidente López Obrador.

El Comité Ejecutivo Nacional priísta acusó que en su informe, carente de objetividad, el mandatario presentó un México “que no existe más que en su imaginación, completamente alejado de la realidad”.

De un vistazo

“Una simulación”

El PRI calificó el informe como una simulación y aclaró que es falso que la oposición quiera quitar las pensiones a los adultos mayores y apoyos a los niños con discapacidad, entre otros programas sociales, pues varias veces han manifestado que en la LXV Legislatura no solo se mantendrán los apoyos existentes, sino que “se rescatarán los que se eliminaron y eran funcionales para la población”.