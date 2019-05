“Supérenlo, fue broma”: Celia Lora sobre su polémico “chiste” sobre AMLO

En días pasados, Celia Lora estuvo en “La Saga”, un programa que conduce Adela Micha en Youtube y aprovechó el espacio para pedirle a un amigo que matara a AMLO.

Tras la entrevista, el debate llegó a tal grado que sus padres, Alex y Graciela Lora, tuvieron que pedir disculpas ante los medios de comunicación.

“Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado. Todo era un chascarrillo de mal gusto o de buen gusto, hay quienes lo ven por el lado amable o el lado ofensivo”.