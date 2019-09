Surge la tormenta tropical “Lorena” en el Pacífico, se dirige hacia México

11:00 AM

NHC will initiate advisories on Tropical Depression Ten located well east of the Lesser Antilles.

El Centro Nacional de Huracanes comenzó a emitir Advertencias sobrela Depresión Tropical 10 localizada a cientos de millas al este de las Antillas Menores.#prwx #usviwx pic.twitter.com/lUN5ER7rwQ