Suspenden a maestra de kínder por "exorcizar" a un alumno en Querétaro

QUERÉTARO.- Una maestra de kínder fue suspendida por practicarle un supuesto exorcismo a uno de sus estudiantes.

Autoridades educativas informaron que se inició una investigación por el presunto maltrato físico y psicológico contra el niño, de cuatro años de edad.

Grabaron audio del exorcismo

El coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro, Enrique de Echávarri Lary, dijo en entrevista que el pasado 14 de febrero los padres del menor denunciaron el hecho ante el Órgano Interno de Control.

Asimismo, refirió que la prueba presentada por la parte acusadora es un audio en el que se perciben las supuestas agresiones.

Por la naturaleza del material, el proceso de investigación es tardado.

De acuerdo con el padre, su hijo había tenido cambios de conducta, por lo cual le colocaron una grabadora.

Se difunden amenazas

En la grabación se escucha a la maestra gritándole al niño frases como "La sangre de Cristo tiene poder" y "tú a mí no me tocas, contrólate, no respires entonces".

También se escucha al menor llorando y pidiéndole que no le pegue. "Te voy a dar", le responde la educadora.

[ADVERTENCIA: Contenido sensible]

Audio sensible! La directora de un kínder en #Queretaro le realizó un exorcismo a un pequeño de 4 años por travieso... ella gritaba: “La sangre de Cristo tiene poder”.



El audio fue subido por su padre y aquí tenemos más detalles de la nota: https://t.co/Rswy9vNa13 pic.twitter.com/3JQgdyYFlm — Quadratín Querétaro (@Quadratin_Qtro) March 6, 2020

¿Quieres que te duela? Mientras te comportes ni recreo ni a comer, no te voy a dejar ir, a ver quién se cansa, tú o yo, sácate de ahí. A nadie tienes que pegar"

Protestan los padres

Ayer en la mañana, padres de familia protestaron afuera del preescolar “Juan Caballero y Osio” para pedir un alto al abuso de autoridad.

Según el funcionario estatal, como medida precautoria separaron del cargo a la docente en lo que concluye el proceso.

Echávarri Lary refirió que por tratarse de una investigación administrativa en proceso no puede dar más detalles.

La queja es ajena a la denuncia que el padre del menor al parecer presentó ante la Fiscalía General del Estado.

-Con información de Notimex y LopezDoriga.com

