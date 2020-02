Tambores de guerra en la Península: advertencias a Q Roo y llamado a Yucatán

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Campeche (Por Martín Acosta Pacheco).— El gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, se dijo hoy dispuesto a pedir licencia y hacer lo que sea necesario “hasta ofrendar mi vida, si es preciso” para defender el territorio campechano, debido a la disputa que se tiene con Quintana Roo.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado al gobierno y la sociedad de Yucatán para que saquen la valentía que los ha caracterizado y salgan a la defensa de su jurisdicción territorial, amenazada por el interés del Congreso de Quintana Roo para afectar Valladolid, Peto y Calakmul.

En ese mismo tenor se pronunció el secretario de Seguridad Pública, Jorge de Jesús Argáez Uribe, quien subrayó que están listos para movilizarse y llevar al cabo la defensa del territorio estatal.

Invertir en seguridad y salud, es garantizar el patrimonio más preciado, la tranquilidad de las familias de #Campeche, a quienes hoy ponemos a disposición nuevas patrullas y ambulancias que mejorarán y ampliarán la oferta de dos de los servicios con mayor demanda en la entidad. pic.twitter.com/iiMpcnZKvR — Carlos Miguel Aysa González (@AysaGonzalez) February 20, 2020

En entrevista al término de la ceremonia de entrega de patrullas y ambulancias a la Secretaría de Seguridad Pública, realizada en el estacionamiento del Centro de Convenciones, el gobernador campechano dijo que el conflicto limítrofe que de nuevo promueve el Congreso de Quintana Roo “es un tema jurídico, pero que ya ha generado la indignación de varios alcaldes del estado que advierten que cerrarían las carreteras para impedir que lleguen por tierra los insumos a esa entidad”.

Carlos Migue Aysa González, gobernador, y Jorge Argáez Uribe, secretario de Seguridad Pública de Campeche.- (Foto de Martín Acosta Pacheco)

“Es territorio campechano”

“Nosotros vamos a escuchar la voluntad del pueblo de Campeche; yo soy uno más en esa situación. El que diga que le van a querer quitar a Calakmul un pedazo, no es a Calakmul, es al territorio campechano, porque ellos nada más tienen jurisdicción, pero el territorio es de cada uno de nosotros, es territorio campechano”, apuntó. “Nosotros estamos haciendo una defensa jurídica, pero los alcaldes no tienen sangre de atole y están decididos a todo”.

Aysa González dijo que él advierte que puede haber problemas de que no entren productos a Quintana Roo “porque Campeche es el único paso hacia la Península”, y aunque subrayó que no se trata de una amenaza sí es una convocatoria al gobierno y a la sociedad yucateca, “que quizás no esté informada que también le están quitando pedazos a Valladolid y Peto”.

“Y no los oigo que estén defendiendo, cuando los yucatecos siempre han sido muy valientes en defensa de su tierra. Yo convoco al gobernador del Estado, de Yucatán, Mauricio Vila (Dosal) a que se pronuncie porque al vecino estado también le quieren mutilar territorio, no nada más a Campeche”, abundó.

Sin acuerdos

Respecto a que si ha sostenido reuniones con su homólogo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el mandatario campechano manifestó que ya platicó con él, pero le argumenta “que ese es un tema propio del Congreso quintanarroense”.

“O sea, aquí hay que enfrentar esta situación, que no es menor. Hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia y a la Secretaria de Gobernación, que vean que esta situación no solo es jurídica, sino política y causará problemas en la sociedad campechana, pues una decisión que se tome va a ocasionar complicaciones que pueden derivar hasta en un estallido social contra nuestro vecino Quintana Roo”, advirtió.

Aysa González precisó que también ha sostenido reuniones sobre el tema con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como jefa política de la estabilidad del país y le ofreció tomar cartas en este asunto. El gobernador adelantó que el próximo martes visitarán al consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle la situación.

“Estoy haciendo todo lo que tiene que hacer un gobernante que quiere defender a su tierra. Y estamos dispuestos, que quede claro, si hay que defenderlo hasta con nuestra propia vida, cuenten con un servidor aunque tenga que pedir licencia como gobernador para ir a luchar en esa franja”, concluyó.

