MÉRIDA.- Este lunes, la modelo Tania Ruiz publicó en cuenta de Instagram un mensaje para presuntamente responder a los ataques registrados luego que la captaran en Roma celebrando su cumpleaños acompañada de su pareja sentimental, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tania publicó una imagen con un texto que podría estar vinculado a los comentarios que desató el encuentro de EPN con la ciudadana mexicana en las redes sociales.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”, escribió en sus historias.