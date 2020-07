La romántica felicitación de Tania Ruiz a su novio, Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños!! Feliz vida!! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños . Sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida . Solo Deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mi y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! Gracias por existir! Pero sobre todo GRACIAS A DIOS POR LA BENDICION QUE PARA MI ES TU VIDA!