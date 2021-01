Tatiana Clouthier, ''contenta y optimista'' por la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca

La relevancia de la relación económica radica en el valor de 550,000 millones de dólares que alcanzó el intercambio comercial entre México y Estados Unidos en 2020, de acuerdo con datos preliminares de la SE.



La secretaria destacó en su primera reunión virtual con medios la disposición de Biden de aprobar una reforma migratoria y una mejora en el trato con los funcionarios mexicanos.



"Lo vemos con muy buenos ojos, creemos que esto va a ser algo que va a fluir de una mejor manera y vamos a poder avanzar en las relaciones con ellos", sostuvo Tatiana Clouthier, quien llegó a la SE este mes.



De hecho, la funcionaria reveló que ya han hablado con las funcionarias que serán la contraparte en Estados Unidos cuando Biden asuma la presidencia.



"La relación y la llamada fue completamente armoniosa, un cambio de actitud muy importante y creemos que eso es parte de lo que beneficiará a la relación entre nosotros", indicó la funcionaria.



Sin embargo, aunque se anticipa una relación más institucional con Biden, especialistas han advertido sobre una vigilancia más estricta de las normas laborales y ambientales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que inició el 1 de julio de 2020.



Sobre los preparativos del Gobierno de México ante posibles demandas de Estados Unidos, la secretaria respondió que a ella no le gusta creer en pleitos.



"Me parecería casi ingenuo pensar que, si entraste a una tarea de integración, no estés preparado para enfrentar cualquiera de las circunstancias, claro que estamos preparados, pero estamos más preparados para que las cosas se cumplan que para entrar en pleito", respondió.



La secretaria aseveró que hasta ahora "no hay cuestionamientos" de Estados Unidos o Canadá hacia México por un asunto del T-MEC.



Ante la carta que recibió la semana pasada de las secretarías de Estado, Energía y Comercio de Estados Unidos, en la que critican la política energética de México por "afectar cientos de millones de dólares" de inversión, Clouthier insistió en la "soberanía energética".



"Estamos revisándola con mucho detenimiento, pero también entendemos que es una carta, diría yo, que sale como de último momento, así como diciendo 'para que no digan, ahí se queda en la mesa'", opinó.



La secretaria presentó un plan de reactivación económica por la crisis de Covid-19 que dejó una contracción cercana al 8 % del PIB en 2020.



La política incluye 60,000 nuevos créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por un monto total de 1,600 millones de pesos.



También reveló que están en busca de que empresas globales muden sus cadenas de producción a México, como en el caso de Ford que acaba de anunciar su salida de Brasil.