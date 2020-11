Taxista atropella a niños que pedían calaverita en Edomex: uno murió

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando, de sólo cinco años, murió al ser arrollado cuando pedía "calaverita" con su familia en el Estado de México. Sus hermanos resultaron lesionados.

La familia salió la noche del domingo a pedir algunos dulces, en la víspera del Día de Muertos, en la comunidad Loma de Juárez del municipio Villa de Allende. Fernando iba acompañado de sus hermanos, una niña de 11 años y un joven de 18; caminaban a un costado de carretera Toluca-Morelia.

A la altura del paraje El Jacal, los hermanos fueron embestidos por un auto Tiida con cromática de taxi de la Ciudad de México.

Los tres quedaron tendidos sobre el piso, pero Fernando se llevó la peor parte. Él quedó inerte junto a su calabacita de plástico en la que reunía sus golosinas.

Sus hermanos quedaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital de la localidad.

La noticia de la tragedia llegó pronto a los oídos de los familiares de los niños, no podían creer lo sucedido.

Tras el accidente, el taxista bajó de su unidad e intentó escapar, pero fue alcanzado por la policía.

El "chafirete", identificado como Andrés, de 36 años, y vecino de la alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX, quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

"Yo no sé por qué los papás fueron tan inconscientes en dejarlos ir, como si no hubiera una pandemia. No entienden", dijo una vecina.