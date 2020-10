TebuscamosAlondra: desapareció tras salir de guardia en Jalisco

A través de redes sociales se pide la colaboración para dar con el paradero de Alondra Hernández Ruelas, una joven de 25 años, quien fue vista por última vez el sábado 17 de octubre al salir de su guardia en el Hospital San Miguel Arcángel, en Zapopan (Jalisco).

El rotativo se dio a conocer a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de San Luis Potosí, que informa que el día de su desaparición, Alondra vestía camisa y pantalón quirúrgico de color verde.

También vestía un suéter rayado de colores y tenis de color verde agua. Como señas particulares, Alondra tiene una cicatriz de 2 centímetros en la frente, justo arriba de la ceja izquierda, un lunar café en la nariz del lado derecho y tres perforaciones en una de sus orejas.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, la joven tomó un servicio de chofer por aplicación, se subió al vehículo alrededor de las 10 de la mañana y desde entonces no se sabe nada de ella.

Su búsqueda ya es tendencia en redes sociales, donde grupos feministas piden a las autoridades la aparición con vida de Alondra. Lo anterior como respuesta a la creciente violencia contra la mujer que afirman se vive en México.

He andado bien triste por la chavita a la cuál no localizan en Zapopan.

No la conozco a ella ni a ningún familiar. Ruego a Dios que la encuentren pronto, sana y salva 💔😭#TeBuscamosAlondra