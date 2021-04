“Temas urgentes”

El #ManifiestoMx busca compromiso de los candidatos

Con la integración de propuestas en ocho ejes temáticos y 26 acciones específicas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó el Manifiesto México 2021, que de acuerdo con lo expresado por el presidente nacional de la organización, José Medina Mora Icaza, reúne los temas que son importantes y urgentes para la ciudadanía y el sector empresarial en la visión de futuro del México que queremos.

El dirigente explicó que el #ManifiestoMx busca el compromiso de candidatos y partidos en áreas como reactivación económica y social, atención a la pandemia, más y mejores empleos, finanzas sanas y competitividad fiscal, seguridad, Estado de Derecho y combate a la corrupción e impunidad, educación de calidad e innovación y sostenibilidad hídrica y energética.

“Desde Coparmex queremos respeto a la ley y a las instituciones. No queremos atropello a las leyes. Queremos acuerdos y no pleitos y descalificaciones. Queremos sentirnos todos mexicanos y no vivir divididos. Queremos más y mejores empresas y no ataques a las empresas. Más empleos mejor remunerados es lo que queremos y no apoyos electoreros. Queremos respeto y seguridad para las mujeres y no mujeres maltratadas. Queremos salir a la calle con confianza. No queremos sentirnos inseguros. Queremos salud para todos. No queremos falta de medicamentos. Queremos educación para todos. No queremos falta de herramientas para niños y jóvenes. Queremos un medio ambiente cuidado. No queremos un planeta destruido”, subrayó.

Llamó a los aspirantes a un cargo de elección popular y a los partidos políticos que los postulan a que incorporen las propuestas del Manifiesto a sus plataformas electorales y asuman un compromiso respetuoso y firme con la ciudadanía.

Temas trascendentales

Por su parte, el vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Democracia, Jorge Ramírez Hernández, destacó que ante la jornada electoral más grande y compleja de la historia de nuestro país, la sociedad propone en el Manifiesto integrado por Coparmex los temas trascendentales para lograr que México se sobreponga a las crisis sanitaria y económica, a la inequidad social, a la polarización política y así alcanzar una vida más democrática para todos.

El vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones, Juan José Sierra Álvarez, destacó que para México este es el momento de las definiciones y de asumir compromisos, por lo que los candidatos deberán determinar si en sus propuestas incluirán las necesidades más urgentes de la población que en gran medida están plasmadas en este documento, cuya repercusión será nacional y local a través de la representación de Coparmex en 101 ciudades del país.

Mencionó que, desde los 68 Centros Empresariales, las delegaciones y representaciones de la Confederación se buscará el compromiso con todos los candidatos a ocupar algún cargo de elección popular, para que en sus respectivos estados firmen este acuerdo y se comprometan a darle seguimiento a cada una de las propuestas generadas desde la sociedad civil.

Rosa Martha Abascal Olascoaga, vicepresidenta nacional de Comunicación e Incidencia, dijo que toda vez que el 69 por ciento de los votantes interactúan en redes sociales, es importante que los candidatos que decidan sumarse a las causas de la ciudadanía compartan en sus redes sociales una fotografía o vídeo de su adhesión a la propuesta de Coparmex.

Subrayó que tal como se llevó a cabo en 2018, una vez que los candidatos manifiesten su compromiso, desde las redes sociales de Coparmex, se dará visibilidad y difusión a esta acción para que los ciudadanos puedan compartirla y también llamar a los candidatos de sus municipios, distritos o estados a que se comprometan con las causas ciudadanas rumbo a la jornada electoral.

Coparmex Opiniones

Dos líderes de Coparmex dan sus puntos de vista sobre el Manifiesto y el futuro del país.

“Muchas oportunidades”

Jorge Ramírez Hernández, vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Democracia, sostuvo que México tiene grandes problemas pero también muchas oportunidades, por lo que reiteró que la voluntad de Coparmex es contribuir con las autoridades desde la suma de esfuerzos y la creación de propuestas de acción que contribuyan al desarrollo de México: “Señalaremos lo que hay que señalar, pero queremos construir juntos un mejor país”.

Desarrollo estable

La presidenta de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes, Beatriz Ortiz Rouco, precisó que el Manifiesto y la agenda abonan a la construcción de un país con desarrollo estable, por lo que se realizará un debate con los líderes juveniles de los partidos para conocer qué plataforma electoral se ajusta a los ocho ejes estratégicos de esta exigencia ciudadana.