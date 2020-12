"Tengo otros datos", dice AMLO sobre encuesta de Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Al señalar que siempre "tiene otros datos", el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la encuesta de la que se refirió ayer en su mensaje a dos años de su gobierno y en donde aseguró que tenía el respaldo de la mayoría de los mexicanos; sin embargo, destacó que el 47.2% de los encuestados consideró que su situación económica en este gobierno está peor, 39% igual y solo 12.8% está mejor.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se trató de una encuesta telefónica realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la que consultaron a 2 mil 500 personas.

Pasó de "panzazo"

En la sexta pregunta de la encuesta se preguntó: "En una escala del 0 al 10, donde o significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República?" Señaló que la calificación promedio es de 6.6 y destaca que es mejor que la administración anterior.

En la séptima pregunta de la encuesta "Comparado la actuación del presidente López Obrador ¿en su opinión es mejor o peor que la de Enrique Peña Nieto? El 60% consideró que mejor; Igual 18.8%; pero 17.5% y no sabe o no contestó fue de 3.8%".

En la pregunta "¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, usted votaría por que renuncie o que termine su sexenio?", la encuesta arrojó que el 71.1% está de acuerdo en que continúe; 23% por que renuncie; 2.0% no le importa y no contesto 3.9%.

El mandatario adelantó que periódicamente presentará esta encuesta "para que toda la gente sepa. Claro, como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta, vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra".

Más de un 70 por ciento a favor

"Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta que, si quieres que continúe o renuncie, traemos 71% a favor de que continúe, creo que como 25 en contra y 4 que no se han definido.

"Nosotros la hicimos, ya ven que yo siempre tengo otros datos y pues sabemos bien lo que está sucediendo. Es una encuesta telefónica, no se puede hacer cara a cara, a lo mejor si se hiciera de manera directa nos haría mejor, porque no todos tienen teléfono fijo, solo el 20% deben tener teléfono fijo de los domicilios, en la ciudad como el 70%, pero en Chiapas el 20%, pero esos son datos que ustedes pueden constatar".

"Como le van a pedir a ¿Cómo se llama? el Instituto este de la Transparencia (Inai) que yo entregue la encuesta y de una vez se la voy a poner aquí, la voy a subir, o sea para que vamos a andar esperando. Cuesta tanto todo eso… mil millones de pesos el Instituto de la Transparencia, tan sencillo que es … presentemos todos los datos", dijo. -¿Quién la hizo? Se le preguntó. - "La Secretaría de Gobernación la hizo, con 2 mil 500 personas, fue telefónica", detalló.