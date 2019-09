CIUDAD DE MÉXICO.— “Tengo otros datos” fue de nuevo la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas de calificadoras sobre la capitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex).



“Dicen mis adversarios que cada vez que no estoy de acuerdo en algo digo que tengo otros datos. Sí, tengo otros datos“, aseveró AMLO entre risas al ser cuestionado sobre la capitalización de 5,000 millones de dólares para Pemex, una cifra insuficiente para Fitch .



El presidente contradijo a Fitch al asegurar que esta semana la petrolera estatal mexicana vivió “una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de sus finanzas.”



Muy contrario a todos los pronósticos, añadió, Pemex colocó este jueves 7,500 millones de dólares en el mercado internacional en bonos que serán destinados a la refinanciación de su deuda, que supera los 100,000 millones de dólares.



Cifró esta demanda en 38,000 millones de dólares e ironizó: “Tengo otro dato, por eso digo”.



Previamente, López Obrador había sufrido un desliz al asegurar que la Cámara de Diputados aprobó este jueves las leyes secundarias de la reforma educativa, pero la prensa le recordó que no es así porque la Cámara suspendió la sesión a raíz del bloqueo realizado por un sindicato de maestros.



“Pero a mí me informaron hoy en la mañana que ya lo habían aprobado. Si no es así, creo que no va haber ningún problema para que se apruebe”, respondió AMLO algo desubicado.