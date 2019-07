Tensión en la Policía Federal: gritos y bloqueos contra la Guardia Nacional

MÉXICO.- Agentes de la Policía Federal negaron que haya “mano negra” y que los líderes de sus protestas sean personas ajenas a la dependencia como señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También informaron que esperarán a la conferencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para fijar su postura.

"El presidente (@lopezobrador_) decía que había mano negra; en este lugar solo somos Policías federales: negamos rotundamente que haya mano negra" https://t.co/jccC2OAQfK pic.twitter.com/sPg5ZTNjH1 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 4, 2019

Los policías protestan porque les pidieron su renuncia antes de ser integrados a la Guardia Nacional y les quitaron su bono de operatividad de poco más de 9 mil pesos, entre otras prestaciones.

Bloquean las carreteras

Ayer desde temprano los elementos tomaron las instalaciones del Centro de Mando en Iztapalapa, donde hasta ahora permanecen. Igual, por segundo día consecutivo, bloquean la vía México-Pachuca.

Mediante las redes sociales el Centro de Información Vial capitalino informó que los inconformes se encuentran a la altura de Lerdo de Tejada en dirección a Ecatepec de Morelos.

Autoridades sugieren como alternativa usar la avenida Centenario y su continuación Vía Morelos y avenida Gran Canal.

Elementos de la #PolicíaFederal bloquean por segundo día la carretera México Pachuca.

Vía RuidoEnLaRed pic.twitter.com/SnXZ1x4b8m — Huixquilucan (@Huitzquillocan) July 4, 2019

Repudio a los militares

Elementos y familiares de la Policía Federal tuvieron un momento de tensión cuando cuatro camionetas del Ejército llegaron al Centro de Mando.

Entre gritos exigiendo que se retiraran, quienes se mantienen frente al recinto en Iztapalapa solo se apostaron frente a los vehículos y no permitieron que avanzaran.

Policías federales impiden el paso de vehículos militares al Centro de Mando en Iztapalapa (Notimex)

Tras cinco minutos, los militares optaron por replegarse entre gritos de “¡Fuera perros, váyanse con su Presidente, aquí no hay manos negras!”.

Al retirarse, tanto policías como familiares gritaron victoriosos y reiteraron su llamado a que las autoridades no se burlen de quienes por años han dado su vida defendiendo la seguridad de la población.

Osorio Chong responde a AMLO

Esta mañana el presidente López Obrador refrendó su postura respecto a las protestas de policías federales y aseguró que no se despedirá a nadie, pues el cambio a la Guardia Nacional será opcional.

También sostuvo que hay “mano negra” en este movimiento, pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo.

El mandatario dijo que “no hay mal que por bien no venga”, toda vez que ya se había dicho que la corporación estaba echada a perder.

Incluso señaló que la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, realizaba turbios manejos.

“Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli (donde se ubica la Secretaría) y piensan que será lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se resolverá este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia”, dijo.

AMLO acusa “mano negra” detrás de las protestas de la Policía Federal; la única “mano negra” es la de López Obrador y su gente, responden los federales. Retan al Presidente que venga a ”decirles en su cara” que son corruptos. | #PoliciaFederal pic.twitter.com/9EjimXJp3M — MONITOR MEXICANO (@monimexicano) July 4, 2019

Osorio Chong, hoy líder de los senadores priistas, rechazó que esté detrás de las protestas. “De ninguna manera acuso recibo de los señalamientos que hizo el Presidente”.- Con información de Notimex y “El Universal”