Terminé de milagro la escuela, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Al hablar sobre la desaparición de fideicomisos y que continuará la entrega de apoyos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de las becas para la educación.

"Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser Presidente porque estudié con una beca, si no, no hubiese yo terminado la escuela. La terminé de milagro, y eso por el apoyo", declaró el Presidente en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.