Testimonio de sobreviviente tras 30 días intubado y 20 kilos menos

MÉXICO.- Martín Guzmán luchó contra el Covid desde el hospital, lo intubaron 30 días y perdió 20 kilos. El ejecutivo farmacéutico se viralizó por enviar un mensaje mientras estaba internado: “¡esto es una realidad, y mata gente!”.

Tras casi 50 días hospitalizado, Guzmán dio su testimonio, retomado por el medio nacional Proceso, dirigido especialmente a los escépticos.

“Para la gente que todavía no cree, que piensa que esto es manipulado, que el virus no existe, que es un invento del gobierno, eso, no es cierto, esto es una realidad”, dijo el hombre, quien trabaja en Teva, una de las principales farmacéuticas del mundo.

Los altos costos del Covid-19

En el caso de Martín también sobresalen los altos costos, que ascienden a una cifra millonaria.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el costo de la atención hospitalaria por coronavirus es de 404 mil 701 pesos, para Martín el precio casi roza al mayor monto para un caso covid registrado por la Asociación: 29 millones 41 mil 114 pesos.

El ejecutivo farmacéutico estuvo internado en uno de los hospitales más exclusivos de Ciudad de México y es una de las 21 mil 246 personas aseguradas contra el covid-19 en el país.

“No me voy a dar por vencido y sé que voy a salir adelante, pero espero que esto les sirva".-

Faltan apenas 53 camas para la saturación en hospitales

.La Zona Metropolitana del Valle de México llegó 9 mil 459 hospitalizados, de los cuales 7 mil 205 son generales y 2 mil 254 se encuentran en terapia intensiva. Cabe mencionar que el Valle de México se encuentra a sólo 53 camas por debajo de la cifra máxima de saturación que planteó el gobierno capitalino que es de 9 mil 512.

De acuerdo con el reporte de Covid-19 que publica la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México llegó a 6 mil 912 personas hospitalizadas a causa del virus y tiene una saturación del 87%.

Hasta esta noche hay una disponibilidad del 13%, es decir que hay 929 camas libres, de las cuales 225 son para terapia intensiva. Los nosocomios de Pemex y Secretaría de Marina son los que tienen menor cantidad de camas generales, 8 y 3, respectivamente.

El reporte precisa que hubo 224 decesos; el acumulado hasta el momento son 23 mil 836 muertos confirmados por el coronavirus. La capital del país llegó a los 374 mil 850 casos acumulados por Covid-19; el cambio en el último día fueron 5 mil 893 contagios.

