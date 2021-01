TFJA confirma que Elektra deberá pagar casi 5 mil mdp; Salinas Pliego reacciona

MÉXICO.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó la procedencia del juicio de nulidad que promovió Elektra para no pagar un adeudo fiscal por 4 mil 916 millones de pesos.

Según el alegato oficial, la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego omitió el pago del impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio fiscal correspondiente al 2011, al argumentar una pérdida fiscal por 9 mil 611 millones de pesos. Lo anterior como resultado de la venta de acciones en la empresa Impulsora de Negocios Omega, que fue rechazado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

TFJA dice que no procede

Sin embargo, Elektra se inconformó y presentó un recurso legal para no pagar la cantidad determinada por las autoridades fiscales. Al revisar el caso, la Sala Superior del TFJA integrada por once magistrados resolvió por unanimidad que no procedía la argumentación por lo que deberá pagar al SAT el monto señalado.

Este es uno de los tres casos que ha impugnado la empresa, tiene otro relacionado con Mexicana de Aviación por 2 mil millones de pesos.

Salinas Pliego responde

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego realizó una serie de tuits en los que aseguró que está al día con el SAT.

“Yo estoy al día con el SAT, si empresas del grupo deben, pagarán, pero después de hacer uso de su derecho (apegadas a la ley) a defenderse de COBROS ERRÓNEOS, para eso hay varias instancias a las cuales acudir. Así que no se preocupen por mí cómo siempre... ¡seguimos adelante!”

Previamente, compartió una imagen del programa Bob Esponja con la descripción:

"Ahora sí... a verlos llorar y reírme de sus comentarios sin fundamento y llenos de frustración y envidia. Háganme el día por favor, pero échenle imaginación".

El empresario le respondió a algunos internautas que reaccionaron a sus publicaciones.

Uno le preguntó: “Me llama la atención: comentarios sin fundamento, llenos de frustración y envidia? Dices que si la empresa del grupo debe que pague, pero que no se deje, que luche por medio de las instancias necesarias, crees debo envidiarte porque NO saber si tus empresas deben?? Son de tu grupo (SIC)”.

Comentario en el que Salinas Pliego escribió: “Se nota que usted no tiene ni idea de cómo se maneja un grupo del tamaño de Azteca... triste su comentario jajaja”.

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, los puntos de vista de Salinas Pliego han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".