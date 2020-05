The Guardian sobre las "mañaneras" de AMLO: Es un show sin valor

El diario británico The Guardian lanzó hoy una dura crítica a las “mañaneras” que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales catalogó como “un espectáculo predecible y sin valor”.

La publicación recuerda que estos encuentros con la prensa marcaron un cambio en la estructura política mexicana, siendo que los mandatarios del país rara vez se enfrentaban a cuestionamientos directos.

Amlo’s coronavirus briefings rival Trump’s: ‘a spectacle without any value’ https://t.co/m8uxPe6DxJ — The Guardian (@guardian) May 4, 2020

No obstante, a lo largo del texto, The Guardian reconoce que López Obrador no suele contestar a preguntas directas y, de hacerlo, regresa al discurso político en el que culpa a los sexenios anteriores de la situación actual del país.

AMLO comparado con Donald Trump

El escrito también es un largo comparativo del AMLO con el actual mandato de Donald Trump en Estados Unidos, donde este último también suele enfrentarse a los medios de comunicación, a quienes en varias ocasiones acusa de tergiversar sus declaraciones.

The Guardian ejemplifica esta comparativa afirmando que, mientras el presidente mexicano establece la agenda del día a través de sus conferencias; Donald Trump, por su parte, la establece a través de sus tweets.

Federico Estévez, profesor de Ciencias políticas del ITAM, citado por el medio británico, señala que estos encuentros con la prensa de AMLO tienen la misma finalidad que con Trump, quien –cabe destacar- actualmente se encuentra en campaña de reelección.

"Las "mañaneras" se sienten como evento de campaña"

De este modo, las “mañaneras” se han convertido en una táctica de López Obrador para permanecer en la agenda informativa, algo que demuestra el hecho de recientemente su imagen volvió a subir puntos de aprobación en recientes encuestas de popularidad.

El autor de esta crítica, David Agren, concluye diciendo que lo que empezó como una herramienta útil de comunicación “se convirtió en un espectáculo predecible y sin valor (…) Ocasionalmente se sienten como eventos de campaña”.- Con información de Lopez Dóriga.