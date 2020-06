Tito Charly, el abuelito mexicano que perdió su trabajo y ya es youtuber

MÉXICO. - Carlos Elizondo perdió su trabajo como empacador por el coronavirus, pero en lugar de rendirse aprovechó la oportunidad para compartir sus conocimientos culinarios. Ahora, su canal Tito Charly ya superó los mil suscriptores.

Sabiendo que no podía andar por las calles con normalidad y tras haber perdido su trabajo, Tito Charly decidió arrancar con su emprendimiento a los 79 años.

Carlos había trabajado antes con productores artesanales de carne seca, chorizo y queso para lanzar su línea de productos, pero su hija menor, Verónica, la convenció de que llegaría a más personas si compartía sus recetas, así que promociona su marca a través de sus guisos.

“Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos y así me preparo para trabajar cuando ya no se pueda en HEB; tener otra entradita”, dijo al medio Ñoños.