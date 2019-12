CIUDAD DE MÉXICO.- Al hablar de Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya un linchamiento mediático porque “todos cometemos errores”.

Ayer se difundió un vídeo en el que se observa al diplomático robando un libro en una librería de ese país sudamericano.

El ejemplar en cuestión es una biografía del historiador Giacomo Casanova, cuyo precio es de 189 pesos mexicanos.

Investigan caso

El Presidente pidió tratar el asunto en su justa dimensión y sin que “destruya la dignidad” del funcionario.

Durante su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal dijo que si el embajador cometió algo indebido tendrá consecuencias, pero que ya se trabaja al respecto.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este caso para ver qué sucede, que no haya linchamientos públicos”, dijo.

Según explicó, se designó a Valero Recio Becerra para representar a México en Argentina con base en su carrera como diplomático.

Se trata de una persona con una trayectoria, yo diría a limpia en política exterior, es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura”

Vídeo viral

De acuerdo con el mandatario, Valero “fue, en los mejores tiempos de la SRE, subsecretario de Relaciones Exteriores y legislador”.

También fungió como “coordinador del grupo parlamentario del PRD, muy cercano a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo lo que tiene que ver con la política exterior”.

El embajador fue exhibido mediante un vídeo que se difundió en redes sociales. Supuestamente, el 26 de octubre pasado el diplomático intentó robar un libro en la librería El Ateneo Grand Splendid, en Buenos Aires.

Ayer mismo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ordenó su inmediato regreso a México para investigar y aseguró que de confirmarse la veracidad del vídeo, lo cesarán del cargo.

AMLO “se confundió”

López Obrador recordó que en el año 2000 fue víctima de una confusión por no pagar un libro en una de las librerías Gandhi en Ciudad de México.

“Cuando ya era jefe de Gobierno electo, fui a una librería Gandhi porque había quedado de verme ahí con una persona”, narró.

“Mientras esperaba un señor se me acercó y me regaló un libro, lo tomé, al final no llegó el invitado con el que me iba a entrevistar y me salí con el libro en la mano”.

Me detuvieron, me pidieron la nota, les dije que me lo acababan de regalar, me dijeron que no podía llevármelo sin comprobar el pago y ya lo regresé”

A la semana regresé a la tienda Gandhi a ver a la persona que no llegó aquel día, contó.

“El dueño se enteró, me buscó y se disculpó por el mal entendido y me regaló 10 tomos de la ‘Historia de la Ciudad de México’ de Fernando Benítez”.

