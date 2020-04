“Tolkien no creó la fantasía épica”

Acaba de publicar Benito Taibo “La razón y la ira”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “La fantasía épica no es algo nuevo, no fue inventada por Tolkien, como piensan algunos jóvenes, no; nuestra piedra de toque civilizatoria de estas cosmogonías tienen que ver con nuestras lecturas de fantasía épica civilizatoria: “La Iliada”, “La Odisea”, el “Mahabharata”, el “Popol Vuh”, de ahí venimos, de ahí somos”, asegura el escritor Benito Taibo, quien acaba de publicar “La razón y la ira”, la segunda parte de su saga juvenil “Mundo sin dioses”.

La nueva novela del narrador sigue habitando el universo de Sognum, ese mundo de fantasía creado por Benito Taibo donde abundan las mujeres fuertes y un deseo de justicia, de soñar en un mundo mejor; sin embargo, aunque proveniente de la fantasía este mundo tiene paralelos con la realidad, porque si algo activa estas historias que le interesa contar, son las pasiones humanas.

“Esta historia puede suceder en Uruguay, en Hawai, en Ciudad Juárez, en Armenia o en Wuhan, durante la nueva peste que es el coronavirus; porque lo que hay son personas y esas personas están en el camino o en la búsqueda de la redención o en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de la felicidad, que según todas las filosofías, particularmente las griegas, la búsqueda de la felicidad es ese motor que nos impulsa, es el mismo mundo con un paisaje distinto pero está habitado por seres que podemos reconocer hoy en las calles.

Asegura que “La Biblia” misma, en términos estrictos, está llena de fantasías épicas que sirven para dar sustento a creaciones de fe, como cruzar el Mar Rojo y que luego el Mar Rojo se cierre sobre los ejércitos egipcios, dice Taibo que lo podría haber escrito cualquier escritor de literatura fantástica y queda muy bien. “A lo que voy es que de ahí venimos, eso somos, de eso estamos hechos, esas son mis lecturas originales; y luego me acerco a la literatura fantástica particularmente de los años 50 y 60, estadounidense e inglesa, a Úrsula K. Le Guin y sus mundos de dragones, a Fritz Leiber y sus crónicas del vulgar unicornio, a Conan El Bárbaro, o sea se me antojaba mucho escribir una fantasía épica por la tentación de crear un mundo”, afirma el también autor de “Persona normal”.

Son pequeños dioses

Benito Taibo señala que los escritores son pequeños dioses que crean personajes y los hacen sufrir a su arbitrio y voluntad, pero en el caso de la saga “Mundo sin dioses” tuvo que crear el entorno, “me metí en un lío enorme y reto a cualquiera que piense que la fantasía épica es algo sencillo que se escriba una”.

En “La razón y la ira” hay un homenaje obvio a Shakespeare, por eso todos los personajes de una de las aldeas tienen nombres de personajes de Shakespeare porque para Taibo es el que mejor contó las pasiones humanas, una por una.

“Cada una de sus obras desmenuza una pasión humana: los celos, la venganza, la muerte, el amor, por supuesto; pero también está lleno de otras historias, ahí esta Verne, está Salgari, estas todas mis lecturas de adolescente y las lecturas que sigo haciendo todos los días.

“Soy un escritor de latidas, de corazonadas, de seguir mis impulsos y esta vez tuve que ponerme a escribir mapas, buscar brújulas, a tener referentes”.

Reconoce que si a “Mundo sin dioses” le quitas la fantasía, la magia y todo aquello que no existe, funciona muy bien porque lo que priva y queda ahí en las páginas de esta saga juvenil son pasiones humanas, “pon en el mundo en el que quieras a seres humanos y tendrás literatura porque las pasiones humanas estarán presentes“, afirma.

En esa segunda entrega hay una permanente búsqueda de la felicidad y la justicia, particularmente a través de las mujeres, que dice son mujeres poderosísimas las que están presentes en la novela, sus protagonistas son mujeres que encabezan su destino, que no siguen a nadie que son ellas las que encabezan la revuelta.

“Sin lugar a dudas, y creo que también esto está inspirado por esta nueva revolución que están inspirando las mujeres, que no es nueva, pues es una revolución que tiene siglos y que hoy tiene caras, voces, actitudes que nos servirán para crear un mundo nuevo, porque tenemos que quitarnos de la cabeza todos esos nuevos atavismo culturales, y todas esas educaciones añejas que nos han metido en la cabeza… tenemos que transformar nuestra mirada, actitudes y maneras de actuar frente a este nuevo mundo que está creándose”, agrega.

Lo que quiso Benito Taibo en esta saga que concluirá con la tercera entrega que podría estar lista en 2021 es que fuera ante todo una novela de aventuras, quiere que los jóvenes se reflejen en esas pasiones que están ahí representadas, en esos personajes que son un poco ellos mismos, que tienen los mismos anhelos, los mismos sueños, las mismas ganas de que las cosas cambien; “sin lugar a dudas, es el mismo mundo y aplica con o sin fantasía, está habitado por seres humanos”, concluye.

