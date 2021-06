Se forma tormenta tropical "Enrique": habrá lluvias en estos estados

MÉRIDA.- La tormenta tropical "Enrique" nació en las últimas horas al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y dejará fuertes lluvias en estados del sur y occidente del país, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A new Tropical Storm (#Enrique) has formed off the southwestern coast of Mexico.



Intensification is forecast, and Enrique could become a hurricane in 48 hours while remaining offshore, roughly parallel to the Mexican coastline.



