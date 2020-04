Trabajadoras domésticas se quedan sin empleo por el coronavirus

En plena crisis sanitaria por el coronavirus, en México las trabajadoras del hogar siguen padeciendo injusticias en sus trabajos pues muchas fueron despedidas sin indemnizaciones, a otras las "descansaron" sin pago y unas más siguen laborando, pero sin medidas sanitarias para evitar riesgos.

Tan solo el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) reportó más de 50 quejas de trabajadoras que se quedaron sin empleo a partir de que entró la fase 2 de la contingencia sanitaria.

Los patrones les indicaron que debido a la crisis sanitaria por el Covid-19 prescindirían de sus servicios o no podrían cubrir sus salarios íntegros, lamentó Norma Palacio, secretaria colegiada del Sinactraho, que agrupa a mil 600 afiliados a nivel nacional.

A pesar del riesgo para la salud que representa el coronavirus, la principal preocupación de las empleadas domésticas es quedarse sin "chamba".

De acuerdo con la comunidad virtual "Mi Trabajo Cuenta", conformada por empleadas del hogar para recibir apoyo a través de la plataforma digital, impulsada por el movimiento Nosotrxs, en estos tiempos la angustia es de tipo económica.

"A mí no me preocupa el virus, me preocupa más morirme de hambre ", afirma un testimonio anónimo del portal.

"Ya me descansaron de un trabajo y ni un peso extra me dieron, me dijo que si para dentro de seis semanas estoy disponible ella me llama", se lee en otro mensaje.