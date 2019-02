Trabajadores de estancias y padres acuden al Senado

Temen represalias

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al grito de “estancias sí, estancias sí”, padres de familia y responsables de las estancias infantiles se manifestaron ayer en las escalinatas del Senado de la República, los cuales fueron recibidos por un grupo de legisladores de todos los grupos parlamentarios.

La demanda es porque se reintegre el presupuesto de casi dos mil millones de pesos, retirado por el programa de austeridad implementado por el gobierno federal, y que el recurso pase directo a ellos, sin importar que se implementen auditorías para comprobar y en su caso, castigar la corrupción.

“Hemos alzado la voz porque las estancias sigan adelante, porque dejan sin trabajo a mucha gente, sin trabajo si se pierde, no nada más pierden los niños, también los maestros dedicados a la niñez, por eso pedimos que sigan las estancias”, expresó una de las maestras.

Una de las maestras dijo que “temen que haya represalias en su contra”, pues denunció que han recibido llamadas de parte de la Secretaría de Bienestar, para pedirles que “ya bajemos la guardia, tenemos miedo por nosotros y nuestros niños”.

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, señaló a los padres y docentes que el Senado está de lado del interés de los menores, y que darán la batalla para que se reintegre el recurso .

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal debe tener sensibilidad, porque no se puede dejar que 400 mil niños se queden “en el desamparo, por eso vienen a manifestarse porque hay oídos sordos, y no los escuchan”.

No hubo malos manejos

Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, rechazó malos manejos en el programa de Estancias Infantiles en su administración, como lo dio a conocer el gobierno federal y aseguró que no hubo subejercicios, ni despilfarros, ni derroches.

“Estancias infantiles, duplicamos prácticamente estancias infantiles; sobre adultos mayores hicimos denuncias muy claras por el padrón, para que el padrón estuviese correcto, obviamente es perfectible, pero no. La verdad es que puedo decirles que con su servidor no hubo subejercicios, no hubo despilfarro ni derroches”, dijo quien también fuera subsecretario de Gobierno de la Secretaría de gobernación.

Luis Enrique Miranda aseguró que es fundamental que el gobierno restituya los recursos recortados a las estancias para que puedan subsistir y seguir adelante.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Luis Enrique Miranda consideró que se desvirtúan los programas sociales si se hace entrega de los recursos de manera directa a los padres de familia, porque una cosa es el programa como tal y otra son las estancias infantiles. “No (es lo deseable), porque una cosa es la ayuda en materia para la madre, que puede ser utilizado para muchos ámbitos distintos, como la educación, como la salud, como muchos otros temas, y otros, son temas para el equipamiento, para la alimentación de los niños en estancias infantiles, que son cosas totalmente distintas”, dijo Luis Enrique Miranda. No quiso juzgar a la administración de López Obrador por el manejo de este programa, que funcionó durante mucho tiempo, y creo que seguirá funcionando, “y no me parece correcto venir a criticar y descalificar un programa que seguramente va a seguir”. “Así es que quede muy claro, nosotros lo único que hicimos es no generar subejercicios; al contrario, se adelantó y se priorizó sobre un tema fundamental que era el desarrollo de los recursos que eran pocos, en relación con otros, y ustedes pueden comparar los recursos que yo recibí en Desarrollo Social, con los recursos que se habían recibido en años anteriores, y eran muy pocos. Sin embargo, los optimizamos e hicimos mucho más proyectos que están registrados y avalados, y supervisados, para que quede muy claro”, explicó.

Confrontación Diputadas

El ajuste presupuestal a las estancias infantiles confronta a diputadas en San Lázaro

Desinterés

El ajuste presupuestal a estancias infantiles confrontó a los diputados en el Palacio Legislativo, donde la oposición acusó desinterés del gobierno federal por los niños y Morena argumentó que se trata de acciones contra la corrupción.

Se calientan los ánimos

Los ánimos se calentaron luego de que legisladoras de los partidos PAN, PRI y PRD señalaron que se han quitado recursos a programas a favor de los niños.

Presunta corrupción

Por el partido Morena, la diputada Rosalba Valencia habló sobre la presunta corrupción que impera en las estancias infantiles y dijo que supuestamente la diputada federal Anilú Ingram “es una de las implicadas en esta red de corrupción”, lo cual fue negado por la aludida, quien pidió presentar pruebas, todo esto durante la sesión plenaria.