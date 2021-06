Crisis política que afectaría a Ebrard, Sheinbaum y Slim

Una investigación de "The New York Times" basada en documentos gubernamentales que abarcan varios años, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos detectó graves fallos en la construcción de la Línea 12 del Metro que parecen haber causado directamente el colapso.

Como se sabe, en mayo pasado un colapso en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro dejó como saldo 26 personas muertas y decenas de lesionadas.

Crisis política que impactaría a figuras poderosas

El reconocido medio neoyorkino, que publicó en su portada de hoy el reportaje, señala que la tragedia ya se convirtió en una crisis política que podría afectar a dos de las figuras más poderosas del país: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo.

Ebrard era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal cuando se construyó la Línea 12 del Metro, conocida como “Línea dorada”, una expansión muy anunciada del segundo sistema de metro más grande de América, una iniciativa que podría impulsar sus credenciales como presidenciable.

Y la empresa constructora de Slim, Carso Infraestructura y Construcción, llevó a cabo el tramo de la línea que colapsó. Era el primer proyecto ferroviario de la compañía, que allanaba el camino para otros más.

Una obra deficiente desde el principio

"The New York Times" afirma que tomó miles de fotos del lugar del colapso y las compartió con reconocidos ingenieros que llegaron a la misma conclusión sobre la falla: "una obra deficiente que parece seguir un patrón de oportunismo político y trabajos desordenados mientras se construía el Metro".

De acuerdo con la investigación, las vigas de acero no estaban construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que se colocaron pernos de metal para conectar el acero a la losa, y destaca que ambos materiales son más resistentes si actúan como una sola unidad.

Fotos de los escombros apuntan a fallas de construcción de la línea 12 del metro de CDMX: las soldaduras que mantenían todo unido eran demasiado débiles; los montantes se desprendieron de las vigas de acero, creando una estructura inestable incapaz de soportar el tren (NYTIMES). pic.twitter.com/XavesYWtku — Alejandro Macias (@doctormacias) June 13, 2021

Detalla que los pernos fueron soldados al acero, generando una unión "casi irrompible", pero las fotos que tomaron en el lugar del colapso "sugieren a los ingenieros que las soldaduras se hicieron mal", lo que representa un defecto de construcción grave.

Problemas por soldaduras mal hechas

Señala que las fotografías que tomaron muestran que las soldaduras dieron de sí y los pernos se soltaron del acero, por lo que, en el último viaje del tren, "es probable que hubiera secciones del concreto desconectadas, que simplemente descansaban sobre las trabes de acero. Estas no habían sido diseñadas para soportar el peso por sí solas", por lo que se derrumbaron.

Esa es una de las principales explicaciones que manejan funcionarios de Ciudad de México, según varias personas con conocimiento de las averiguaciones oficiales sobre el desastre.

Explicación que resalta un patrón de oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción del Metro.

Ahora construyen el Tren Maya

Ahora, la misma empresa propiedad de Slim construye una parte importante de otro proyecto emblemático, el Tren Maya, de 1,500 kilómetros que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve y que se supone que modernizará el sur de México y ayudará a consolidar su legado presidencial.

Pero algunos ingenieros que trabajan en la obra dicen que afrontan problemas similares a los que se presentaron cuando construyeron el Metro que colapsó.

"The New York Time" afirma que revisó miles de páginas de documentos internos, tanto gubernamentales como corporativos, sobre la problemática historia de la línea del Metro y encontró más de una década de advertencias y alertas de seguridad antes del desplome.

Década de advertencias y alertas

Con apuro para terminar, la ciudad exigió que las empresas constructoras abrieran el Metro mucho antes de concluido el mandato de Ebrard como jefe de gobierno en 2012.

como jefe de gobierno en 2012. La premura condujo a un proceso frenético de construcción que empezó antes de que se completara un plan ejecutivo y produjo una línea de metro con fallos desde el inicio.

que empezó antes de que se completara un plan ejecutivo y produjo una línea de metro con fallos desde el inicio. La indignación por las deficiencias fue tan intensa que Ebrard terminó por irse a vivir al extranjero durante 14 meses, dejando atrás lo que llamó una “cacería política”.

durante 14 meses, dejando atrás lo que llamó una “cacería política”. Auditores federales encontraron que las autoridades de la ciudad “autorizaron de trabajos de mala calidad (sic)", incluso durante la construcción de la línea.

(sic)", incluso durante la construcción de la línea. La certificación del Metro se produjo menos de una hora antes que se inaugurara , a pesar de que faltaban por completar miles de piezas de trabajo, según una investigación de 2014 de la Asamblea Legislativa de la ciudad.

, a pesar de que faltaban por completar miles de piezas de trabajo, según una investigación de 2014 de la Asamblea Legislativa de la ciudad. Durante una inspección después del gran terremoto de 2017 la ciudad detectó fallos en la construcción original del tramo hecho por la empresa de Slim, entre ellos destaca el vaciado incorrecto de concreto y componentes de acero faltantes, según un informe gubernamental de 2017 que hasta ahora no se había difundido.

"Enormes consecuencias políticas"

Más allá de lo que establezcan las investigaciones oficiales, el colapso conlleva enormes consecuencias políticas no solo para Ebrard y Slim (que fue un gran accionista de The New York Times Company).

Si se tratara de un asunto relacionado con el mantenimiento, los votantes podrían culpar a Claudia Sheinbaum, la protegida del presidente López Obrador, quien ha supervisado el Metro en su calidad de jefa de gobierno de la Ciudad de México en los últimos dos años.

Dado que son dos de las principales figuras del partido gobernante, se espera que tanto Claudia Sheinbaum como Ebrard busquen la bendición de López Obrador para postularse a la presidencia en las elecciones de 2024 y sucederlo en el poder.

Con la indignación pública tras el colapso, la gestión de Claudia ofreció alrededor de 32,000 dólares a cada una de las familias que perdieron a un ser querido, pero algunas de ellas rechazaron el dinero y optaron por presentar una denuncia colectiva penal contra el sistema de metro de la Ciudad de México.