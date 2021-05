Lo más peligroso cuando amenazan a los candidatos es la indiscreción.

Pero eso no pareció importarle al aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara (Jalisco), Pablo Lemus Navarro, quien hizo públicas las advertencias en contra de él y su familia.

A través de un vídeo colgado en sus redes sociales, el aspirante detalló que las advertencias fueron enviadas a los celulares personales de sus hijos, su esposa y algunos amigos, advirtiéndoles que Lemus debía bajarse de la contienda, informó infobae.com.

“Muy buenos días, después de meditarlo profundamente quiero compartir con ustedes que el día de ayer recibí amenazas de muerte, esto directo a los teléfonos celulares de mis esposa de mis hijos, mío propio y de algunos familiares cercanos".

"En este mensaje de WhatsApp se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, me matarían. He presentado ya una denuncia ante la Fiscalía", agregó el aspirante.