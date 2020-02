Tras caso Fátima, AMLO acusa a políticos de “zopilotear”

López Obrador se enoja por crítica de Liévano Saénz

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras las protestas por el feminicidio de Fátima, Andrés Manuel López Obrador acusó que hay mucho “oportunismo” y que “zopilotean” los políticos que critican al gobierno federal, entre ellos Liébano Sáenz, exsecretario particular del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de ser parte de los “paladines de la justicia”, debido a que cuando fungieron como funcionarios federales fueron parte del régimen de opresión, corrupción y de pillaje.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que cuando Liébano Sáenz estuvo trabajando en la Presidencia, se aprobó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobrapoa), lo que ha significado al día de hoy una deuda al país, afirmó, de 2 billones de pesos.

“Se va a castigar a los responsables (del asesinato de Fátima) y a los conservadores, (quisiera) decirles, recordarles que no somos iguales, ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay lamentablemente, mucho oportunismo, “zopilotean”.

Vi hasta un cuestionamiento del que fue secretario particular de Zedillo, Liébano Sáenz, muy preocupado, supuestamente.

“Nada más es cosa de recordarle a Liébano que cuando él estaba en la Presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública. ¿Saben cuánto le ha costado al país? 2 billones de pesos. ¿Cuántos empleos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánto bienestar?”

El mandatario señaló que estas críticas que hace no significaban censura, sino que busca poner las cosas en su lugar porque de repente salen “paladines de la justicia” quienes formaron parte del régimen opresor, de corrupción y pillaje.

“Lo mismo los intelectuales orgánicos, que gritaban como pregoneros cuando se privatizaban el sector público, gritaban y callaban como momias, cuando se saqueaba al país”.

“Es amnesia, nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpa, no lo hacen, como si no hubiese significado nada, como si esto hubiese surgido de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males. Todo se agravó, él es el culpable”, dijo, en tono irónico.

López Obrador señaló que no estaba evadiendo su responsabilidad, sino que deseaba que “seamos los más objetivo posibles y que actuemos con integridad y se hable con la verdad. No aprovechar esta circunstancia, es una especie de enajenación. ¿Cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas? No, no es así, de todas maneras, libertad”, dijo.

El lunes, Liévano Sáenz reutiteó en su cuenta personal algunos mensajes en torno al caso Fátima.

Protocolos

El secretario general del Episcopado se reunió con el presidente AMLO.

Cuestión de justicia

Entrevistado al salir de la junta en Palacio Nacional, monseñor Alfonso Miranda Guardiola fue cuestionado sobre los casos de pederastia y afirmó que se busca que las víctimas reciban justicia.

Por dos vías

“Tenemos la obligación civil de notificarle a la autoridad e iniciar los procesos de investigación propios canónicos y la autoridad también los propios”.

“No deben existir”

“Los abusos sexuales contra menores de edad no deben de existir pues se debe cumplir lo que el Papa y Dios quieren”.

