Tras "descuido de los papás", pitbull ataca y mata a niño en Querétaro

QUERÉTARO.- En un nuevo ataque de perros, un niño de tres años murió la noche del lunes al ser mordido por un pitbull en el barrio La Loma, en Pinal de Amoles, municipio ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro.

Los hechos ocurrieron en el hogar del infante. El can se encontraba en el lugar porque había sido llevado por sus propietarios para cruzarlo con una perra, propiedad de la familia del menor.

Descuido de los padres

De acuerdo con testigos, "el menor se acercó al perro en un descuido de sus padres, por lo que su familia no pudo hacer nada para detener la agresión". La muerte del menor fue notificada a la Fiscalía del Estado de Querétaro; sin embargo, la dependencia dio a conocer que no hay delito qué perseguir, puesto que el can se encontraba bajo el resguardo de la familia del menor.

Una jauría "suelta" en Edomex



Una jauría, que todavía deambula por el mercado Benito Juárez, atacó a varios transeúntes el fin de semana. Entre ellas, un hombre de 34 años de edad que murió por las heridas que le causaron.

Varías víctimas de la jauría

Gustavo, sobrino de Saúl "N", contó que su tío falleció luego de que varios canes se le fueron encima cuando caminaba por las calles del centro de Chiconcuac.

"Es una injusticia porque no es la primera vez que pasa, ese problema ya lleva más de medio año, han mordido a personas de la tercera edad al grado de quitarles dos dedos a una señora que iba pasando nada más ahí y un perro se le avienta y le arranca dos dedos", dijo.

"En este fin de semana que desafortunadamente perdió la vida mi tío, el sábado muerden a un niño, el día domingo igual muerden a otro señor y pues por la noche fallece mi tío y también sufre el ataque Iván (otro vecino) y da coraje porque hoy ya hubo otros dos ataques, entonces te pones a pensar dónde está la autoridad que no le toma la suficiente importancia porque son vidas humanas las que están corriendo peligro", denunció.

El perfil de la víctima

La persona que perdió la vida el domingo era soltero y se dedicaba al comercio en Chiconcuac, donde la mayoría de los habitantes se dedican a la confección y producción de ropa.

Después de que las autoridades ministeriales les entregaron el cuerpo, su familia lo veló en el barrio San Pedro, en el municipio textilero.

"Lo que queremos es que tomen cartas en el asunto, no queremos que los maten porque es algo ilógico, son seres vivos, lo que queremos es que los retiren a un refugio o que los tengan en algún lugar seguro, que no peligre la sociedad y por otra parte que haya condolencias por parte del ayuntamiento porque ni siquiera ha dado la cara", dijo Gustavo.

Una gran jauría que ataca a las personas

Según los residentes del centro de Chiconcuac, son aproximadamente 30 los perros que se juntan en el perímetro del mercado municipal.

Los familiares de Saúl responsabilizan a las autoridades locales encabezadas por la alcaldesa morenista Catalina Velasco Vicuña porque no actuaron para evitar los ataques de los canes a los que transitaban por esa zona del municipio, ahora exigen que los animales sean retirados para que no se presenten más mordeduras a los vecinos o visitantes que acuden a comprar productos textiles.