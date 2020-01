Tras empujones en Morelos, AMLO descarta tener guardaespaldas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que ayer vecinos de Ayala, Morelos, lo recibieron entre protestas y empujones, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en sus giras no tendrá un cuerpo de seguridad.

Este lunes al mandatario recibió reclamos de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Peticiones de campesinos

Entre otras cosas, le pidieron que se mantenga la exposición de Emiliano Zapata en Bellas Artes; la construcción de la termoeléctrica de la Huexca.

También demandaron el esclarecimiento del asesinato del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica.

López Obrador dijo que la gente lo cuida y "he tomado la decisión de no tener escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas".

Te puede interesar: Con empujones, gritos y quejas reciben a López Obrador en Morelos

Él sólo tiene una ayudantía que lo apoya, indicó, por lo general está compuesta de mujeres y no portan armas.

Agente armado no es de su equipo

Sobre el policía que ayer mostró su arma durante el acto oficial en Ayala, el Presidente recordó que este elemento forma parte de las autoridades locales y no de su equipo de trabajo.

Lo de los gritos de ayer diría son gajes del oficio, hay inconformidad de ese grupo (la UNTA) porque antes tenían un trato con el gobierno y ya no hay esa relación, por eso su actuación"

"Tenemos que tener paciencia", señaló López Obrador en su conferencia mañanera de hoy.

Te puede interesar: Hijo de AMLO dice una grosería durante un vídeo; en redes se burlan

Síguenos en Google Noticias