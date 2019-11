Arón Lebarón me llamó en mediodía.Con tembleque voz me contó lo sucedido: “mataron a mi hija y nietos, la maldita violencia en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Quiero que se sepa,que esto no quede en un número más”.Pdte @lopezobrador_ ¿cuántas vidas más para ver resultados?