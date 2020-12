Tras muerte de barrendero por Covid, compañeros piden separar la basura

CIUDAD DE MÉXICO.- Teodoro Juan Martínez, un barrendero de Ciudad de México, falleció antes de la Navidad. Ahora sus colegas piden a la ciudadanía que separe y marque sus bolsas de basura por las fuentes de posible contagio de coronavirus.

No están protegidos

Foto: referencial

La historia la compartió el medio Sin Embargo, en el que se leen los testimonios de los trabajadores de la sección 1 del Sindicato de “Limpia y Transporte” de la Ciudad de México, quienes recriminaron la falta de protección para los recolectores de residuos.

Teodoro era muy querido por sus compañeros, que destacaron que su centro de trabajo se puso de luto otra vez.

Otros reclamaron que no se les dé suficientes barreras de protección, ya que no tienen como cuidarse de los residuos de la gente que no cumple las medidas sanitarias adecuadas y tiran cubrebocas, jeringas y guantes en bolsas sin marcar.

Los barrenderos recogen de las calles esas fuentes de contagio, las depositan en botes y, posteriormente, las colocan en camiones recolectores, donde algunos se toman el trabajo de separar la basura. Es ahí donde contraen la enfermedad, aseguran.

Este no es el primer caso de un barrendero que fallece por Coronavirus.