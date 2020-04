Tras perder empleos por Covid-19, reparten comida

Jóvenes de Huerto Urbano Jóvenes de Huerto Urbano ❮ ❯

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Leopoldo Caudillo y su equipo de trabajo recorren los pasillos de una bulliciosa Central de Abastos que se niega a parar sus actividades.

De puesto en puesto, el grupo de jóvenes pregunta los precios de la fruta, la verdura y la carne. Su objetivo es llevar a sus clientes los productos de mayor calidad con el menor gasto posible.

Debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), Leopoldo, Miguel, Elia y Daniel tuvieron que buscar una manera de sobrevivir y ayudar a los demás. A través de la página en Facebook cuidan.do.tribu se ofrecieron a comprar los alimentos de quienes están en cuarentena y se los llevan hasta la puerta de su casa.

Los sábados, domingos, miércoles y jueves recolectan los encargos de la gente que vive en la zona centro-sur de la Ciudad de México. Los martes y viernes entregan los productos desinfectados a cambio de una comisión con la que el equipo subsiste, pues, como muchos otros, perdieron su empleo al menos hasta que la emergencia sanitaria acabe.

Los cuatro jóvenes también invitan a las personas a realizar "compras solidarias", es decir, adquisiciones para que éstas se entreguen a sectores vulnerables: adultos mayores, madres y padres solteros, y personas que perdieron su empleo debido a la pandemia.

"Es impresionante, entre 28% y 30% de las compras que hacemos son solidarias. La respuesta ha sido sorprendente, hemos tenido una maravillosa respuesta de gente que a ciegas dice: 'Tengo que hacer algo', y realmente lo está haciendo a través de nosotros", comenta Leopoldo en entrevista con este diario. Asimismo, recolectan alimentos enlatados, arroz, pasta, sopas y toda clase de insumos que a la gente le haya sobrado o que no utilice para entregarlo a los sectores vulnerables.

Con guantes y cubrebocas, el equipo acude a la Central de Abastos y puntos de venta en Xochimilco para encontrar precios bajos. En sus recorridos también utilizan caretas de plástico para llamar la atención y concientizar sobre prevenir los contagios de coronavirus.

"Nos comieron todos en el mercado, éramos como la botarga del Covid-19, pero estamos con un tema de autocuidado y queremos preservar la vida", comparte Leopoldo.

Antes de que la pandemia llegara a México, Leopoldo se dedicaba a la sicopedagogía en colegios, traducía la lengua de señas y era terapeuta; sin embargo, perdió temporalmente estos empleos. Fue así como el pasado viernes llegó a la colonia Santo Domingo para entregar melón, jitomate, zanahoria, chile, ajo, cebolla, nopales, naranja y plátano a una familia que solicitó los servicios del Huerto Móvil —así llamaron Leopoldo y sus compañeros a su iniciativa.

El mismo viernes entregaron alimentos a un convento e hicieron una entrega solidaria a un guardia de seguridad que trabaja en una unidad habitacional de la zona sur de la capital del país. Quienes requieran los servicios del Huerto Móvil pueden realizar el pago de sus compras en efectivo o con una transacción bancaria.

Para realizar compras solidarias o donar insumos que no utilicen, la gente además se puede poner en contacto con los jóvenes a través de las redes sociales como Facebook. En medio de esta pandemia, Leopoldo lanza un mensaje a todos los mexicanos para que se abstengan de estar en la calle: "Entiendo que buscamos un equilibrio entre lo económico y el bienestar, pero si no tienen que salir de casa, no salgan, esa es la manera de evitar un repunte en la curva epidemiológica".

