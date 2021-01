Tras reunión con AMLO, gobernador de Jalisco da negativo a Covid

GUADALAJARA.- Luego de que la semana pasada se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se realizó una prueba de Covid-19 esta mañana y resultó negativo.

"Me hice la prueba temprano y salió negativa. Vamos a seguirle. Cuídense y no se quiten el cubrebocas", escribió Alfaro en sus redes sociales.

El mandatario jalisciense indicó que se haría el test, luego de enterarse que López Obrador dio positivo al coronavirus, ya que se reunieron el miércoles pasado.

El gobierno de Jalisco informó que hasta el corte de ayer domingo la ocupación hospitalaria subió del 54.1% al 61.1% y las camas de Unidades de Cuidados Intensivos pasaron del 68.7% al 77.2%.

"Seguimos en riesgo máximo. Si no lo entendemos así ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. No es momento de pasear", señaló el gobernador.

"Si no es indispensable salir, quédate en casa, y si tienes que hacerlo, respeta las medidas de sanidad. No salgas por el virus y no lo lleves a tu familia", subrayó.