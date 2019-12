Tras suicidio de su compañera, alumnos del ITAM inician paro activo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) iniciaron un paro activo por la muerte de su compañera Fernanda Michua Gantus, quien se suicidó la semana pasada.

Ayer jóvenes realizaron una asamblea a fin de votar las acciones que tomarán para demandar mayor atención a la salud mental de los alumnos.

Te puede interesar: Alumna se quita la vida y alumnos señalan a la universidad

Parte del acuerdo fue aplicar un cuestionario en el plantel capitalino para que “cada estudiante pueda expresar sus puntos de vista” al respecto.

#ElSupuestoInforma Comunicado de Consejo Estudiantil, CUHE, FOE y Paro ITAM pic.twitter.com/o7QfTNtsVn — El Supuesto 🌻 (@elsupuesto) December 16, 2019

Un paro activo, precisaron, “consiste en que las personas que se quieran manifestar podrán hacerlo, pero también se les permitirá realizar sus actividades diarias” a quienes así lo deseen.

Piden cambio de fechas

La comunidad estudiantil denunció que a esa universidad le falta “formación integral y responsable”, pues no existe ayuda psicológica para el alumnado.

En la asamblea discutieron la falta de organización en los exámenes finales, por lo cual exigen que se cambien las reglas de aprobación de algunas materias.

A su decir, se debe considerar el desempeño escolar a lo largo del semestre y no sólo los exámenes finales; de esta manera, quienes tienen promedio mayor a 9 no tendrían que reprobar la materia si no pasan el final.

Asimismo, los becarios no tendrían el riesgo de perder su apoyo si no aprueban un examen.

Te puede interesar: Bárbara de Regil habla sobre suicidio mostrando cuerpazo en traje de baño; la critican

Necesitamos salud mental. No podemos ser los mejores si tenemos un colapso mental o de energía. No entramos al ITAM para pasarla bomba, sino porque queremos ser los mejores”, indicó una de las estudiantes

Otras demandas

A partir de la muerte de Fernanda, sus compañeros integraron un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que demandan:

Que los exámenes finales se realicen en el semestre Primavera 2020.

Generar una estrategia de atención y acompañamiento en salud mental para los alumnos.

Crear un protocolo de denuncias contra docentes y administrativos por afectar la salud mental de los alumnos.

Psicólogos de planta para la contención emocional de los alumnos, y capacitar a docentes y directivos en salud mental.

Que los maestros expliquen a los estudiantes que reprueban un examen o una materia por qué obtuvieron esa calificación y en qué fallaron, para corregirlo y mejorar.

Te puede interesar: Desinterés escolar y falta de apetito, señales de depresión infantil

Dan ultimátum

“Hay que dejar de confundir excelencia con exigencia”, señaló otro alumno. “Este tipo de cosas no mide la excelencia académica. El ITAM impuso esta regla para que la gente pague 50% de cada materia”.

“Mejor debemos exigir que nos den mejores clases y que el examen realmente mida lo que hemos aprendido”, abundó.

Sobre el paro, le exigieron al rector Arturo Fernández que dé respuesta a sus demandas a más tardar en enero. En caso de no hacerlo, que renuncie.- Con información de “El Universal” y LopezDoriga.com

Síguenos en Google Noticias