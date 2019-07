CIUDAD VALLES.- “Ayer me mandaron a un grupo para provocar, que se meten al hotel y quisieron meterse hasta la habitación”, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente indicó que trataron de invadir su intimidad al referirse la protesta que enfrentó anoche al llegar a su hotel de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

“Les dije aquí estoy, no tengo yo por qué protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad; yo no voy a meterme a la casa de ustedes, si alguien llega se mete a nuestra casa está invadiendo nuestra intimidad”.