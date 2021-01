Tres mujeres, primeras en recibir la vacuna en los estados de la Península

Las mujeres fueron protagonistas en el primer día de vacunación contra el Covid-19 en la Península de Yucatán, pues dos enfermeras y una médico internista fueron las primeras en recibir la dosis en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En el caso de Yucatán se trató de la enfermera María Andrea Ventura Cauich, quien trabaja en el área Covid en el hospital O'Horán desde que comenzó la pandemia en el Estado.

Cabe destacar que tuvo la posibilidad de ausentarse con licencia debido a que padece enfermedades crónicas y tiene 2 hijos y 1 nieta, pero decidió quedarse para luchar contra la enfermedad.

Para entender mejor: Enfermera del O'Horán, primera en recibir la vacuna contra Covid en Yucatán

“Me siento muy feliz y orgullosa, la verdad sí quiero que me vacunen, esta es una medida buena, sobre todo para los que estamos en el área Covid", expresó la enfermera.

Esperanza para todos

"Desde marzo a la fecha no me he contagiado, me siento muy bien y doy gracias porque llegó la vacuna para el sector salud”, añadió.

“Esta (la vacunación) es una esperanza para todos, a la población le digo que no dude cuando llegue la vacunación para ellos. Mientras, en estos momentos les pido que se sigan cuidando y que no bajen la guardia”, externó Ventura Cauich.

Vacunación en Campeche

En Campeche, la primera en recibir la dosis fue la médico internista Iraida Torres Sánchez, del IMSS.

La mujer se inoculó en el módulo de vacunación para personal del IMSS que se instaló en el Teatro "Ignacio García Téllez", adjunto al hospital de zona en Circuito Baluartes, en la capital campechana.

Lee más en: Arranca en Campeche la vacunación contra Covid-19

Ahí los médicos y enfermeras convocados debían pasar primero un filtro sanitario para acceder al espacio de aplicación de dosis.

En marcha en Quintana Roo

En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González informó que la enfermera Juana Álvarez Carreón, del área de cirugía Covid del Hospital General de Chetumal, fue la primera vacunada contra coronavirus en el Estado.

"Con ella iniciamos la jornada de vacunación para las y los trabajadores de salud. #PonteVIVO", escribió en redes sociales.

La enfermera Juana Álvarez Carreón del área de cirugía COVID del Hospital General de #Chetumal, es la primera persona vacunada contra #COVID_19 en #QuintanaRoo. Con ella iniciamos la jornada de vacunación para las y los trabajadores de salud. #PonteVIVO @SESA_QROO pic.twitter.com/tvPi936khd — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) January 13, 2021

"Una luz de esperanza! Nuestra primera vacunada, Enfermera Juana Alvarez, es egresada de carrera de enfermería del @Conalep_JMR de Chetumal y ha sido ejemplo al frente de la primera línea de atención y combate al #Covid_19", indicó en otro mensaje.

Primer cargamento

Quintana Roo recibió anoche el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus, un total de 4,875 que llegaron vía aérea a Cancún y Chetumal, y están destinadas al personal de salud de todo el Estado.

También el IMSS, en su cuenta de Twitter, informó que personal de salud del Hospital General No. 1, en Chetumal, que se encuentra en la primera línea de atención contra el Covid-19 recibieron la primera dosis.